超商限時優惠！買大杯美式「免費吃小蛋糕」　補班日2款咖啡買2送2

▲即日起至萊爾富買大杯美式就送哆拉A夢小蛋糕。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下午茶一次搞定！就有超商推出限時「買大杯美式送哆拉A夢小蛋糕」優惠，等同於只要花45元就能品嚐美式和蛋糕的美味，另外，補班日當天（1/22），超商線上也將有大杯美式咖啡或大杯拿鐵咖啡「同品項買2送2」優惠，咖啡控千萬不要錯過了。

萊爾富即日起於全台門市祭出「買大杯美式送哆拉A夢小蛋糕」優惠，另外，若購買HI系列的波雪蛋糕、可可波雪蛋糕以及原味烤甜甜圈等指定麵包，即可用20元加購大杯美式1杯，上述活動將一路開跑至2/8，民眾可要把握機會省荷包了。

▲補班日當天，萊爾富也有大杯美式和大杯拿鐵買2送2優惠。



萊爾富也在1/22補班日推出咖啡優惠，只要當天於Hi-Life VIP APP整買零取內購買大杯美式咖啡或大杯拿鐵咖啡，同品項可享買2送2（提醒須於購買日起59天內兌換）。若你喜歡品嚐精品咖啡，2/8前Hi-Life VIP APP整買零取內有中杯單品耶加雪菲咖啡G1「5杯100元」優惠。

▲優惠只到1/22，趕快把握機會省荷包。（圖／7-11提供）

同樣推出補班日優惠的還有7-11，即日起祭出門市連續4天「2大指定咖啡」買1送1優惠，活動時間只到1/22，優惠品項為「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」以及「CITY CAFE大杯熱濃萃美式咖啡」。