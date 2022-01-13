限時4天！超商「咖啡飲品通通3杯7折」　爽喝大杯美式只要31元

▲7-11門市即日起有 CITY全系列全品項任選「3杯7折」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

咖啡控看過來！就有超商推出限時門市咖啡優惠，「咖啡飲品全品項」任選可享3杯7折，以大杯美式來算，折扣後每杯只要31元，買越多省越多，除了咖啡飲品之外，門市也有指定商品2件7折、3件75折優惠，目前活動還剩下4天，民眾可要把握機會買一波了。

7-11推出首波新年活動「福虎生風經濟日」，活動期間為1/12至1/16止，還剩下4天，除了OPEN POINT APP有專屬組合優惠之外，門市「全店指定商品」也可享2件7折、3件75折優惠，持8大信用卡買指定商品更划算，結帳金額滿711元立折100元，買越多省越多，且隨取卡也能購買。

至於門市咖啡優惠，CITY全系列（包含精品咖啡、咖啡、現萃茶、珍珠飲品、不可思議咖啡）全品項任選可享「3杯7折」，提醒民眾，線上寄杯服務限指定商品同品項，限2022/3/31前兌領，線上寄杯服務恕不享信用卡滿額立折優惠。

▲星巴克即日起連續3天推出繽紛派對系列指定飲品買1送1優惠。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克即日起至1/14也有「繽紛派對系列 指定品項好友分享」活動，期間購買2杯相同容量/風味/冰熱的繽紛派對系列飲料，可享買1送1；提醒民眾，繽紛派對系列飲料包含「繽紛派對那堤」、「繽紛派對奶霜星冰樂」，優惠品項依各門市現貨為準，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。

若是想來點暖心茶飲，那就絕對不能錯過萊爾富熱騰騰的新品「Hi Café大杯熱金萱烏龍茶」，原價30元，為慶祝新品上市，即日起至1/18可享嚐鮮優惠價25元。

▲萊爾富推出最新Hi Café大杯熱金萱烏龍茶。（圖／萊爾富提供）