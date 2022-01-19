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補班別憂鬱了！超商祭限時4天優惠　「2款指定咖啡」買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起連續4天推出大杯冰燕麥拿鐵、大杯熱濃萃美式「買1送1」。（圖／各業者提供）

記者周姈姈／綜合報導

咖啡控看過來！7-11祭出限時4天「2大指定咖啡」買1送1優惠，品項還包含民眾最愛喝的美式咖啡，趕快揪朋友喝起來。另外，伯朗咖啡館也在1月推出分享日優惠，民眾只要購買任2杯飲品，低價者由伯朗咖啡館招待。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲優惠只到1/22，趕快把握機會省荷包。

7-ELEVEN門市祭出連續4天「2大指定咖啡」買1送1優惠，活動時間為即日起至1/22，優惠品項為「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵」以及「CITY CAFE大杯熱濃萃美式咖啡」。

▲伯朗咖啡館1月分享日優惠還有3天。

愛喝咖啡的你也絕對不能錯過伯朗咖啡館推出的1月分享日優惠，可任選2杯飲品，低價者免費招待。分享日為1／23、1／24、1／30，分別在特定門市推出，以原價購買飲品任1杯，即贈送飲品任1杯；飲品不限品項、容量，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用優惠。

▲85度C則有指定3款飲品「第2杯半價」優惠。

85度C於即日起至1／30期間，推出玫瑰拿鐵咖啡和奶茶系列第2杯半價優惠，品項包括「玫瑰風味拿鐵」中杯定價85元、「玫瑰風味鮮奶茶」中杯定價55元、「玫瑰風味奶茶」中杯定價45元，可自由選冷熱飲與不同口味，採用價低品項折價，不限杯數。

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