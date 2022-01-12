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買越多省越多！7-11「5大咖啡飲品」買10送5　星巴克買1送1只有3天

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11、星巴克即日起皆有咖啡優惠活動，愛喝咖啡的你可要把握機會了。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

咖啡控必須買了！7-11即日起連續5天推出首波新年優惠，其中有「指定5款咖啡飲品」直接買10送5，另外還有泡麵、飲料和鮮乳等組合優惠價，省荷包就要趁現在。星巴克即日起至1/14也推出指定品項好友分享活動，趕快揪朋友一起喝。

7-11 OPEN POINT APP「行動隨時取」即日起推出首波新年優惠，活動只到1/16，其中有指定5款咖啡飲品可搭配組合優惠，分別為「CITY CAFE特大杯美式買10送5」、「CITY CAFE特大杯拿鐵買10送5」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買10送5」以及「現萃茶經典純奶茶／奶青任選買10送5」，每人限購2組。

▲▼7-11首波新年線上咖啡優惠。（圖／翻攝7-11臉書專頁）

▲▼7-11推出指定5大咖啡飲品「買10送5」優惠。（圖／翻攝7-11臉書專頁）

▲▼7-11首波新年線上咖啡優惠。（圖／翻攝7-11臉書專頁）

本次優惠活動還有鮮奶、飲料、泡麵等選項，像是「瑞穗鮮乳全脂鮮乳／低脂鮮乳400ml任選6件202元」、「純喫茶任選6件112元」、「來一客鮮蝦魚板／牛肉蔬菜任選6件112元」，以上優惠限2022/3/31前兌領。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

▲星巴克即日起連續3天推出繽紛派對系列指定飲品買1送1優惠。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克即日起至1/14也有「繽紛派對系列 指定品項好友分享」活動，期間購買2杯相同容量/風味/冰熱的繽紛派對系列飲料，可享買1送1；提醒民眾，繽紛派對系列飲料包含「繽紛派對那堤」、「繽紛派對奶霜星冰樂」，優惠品項依各門市現貨為準，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。

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