超商「限量虎年發財卡」來了！免費拿50元購物金　再送開運錢母

▲7-11將在1/7起開賣限量福虎生風隨取卡組，隨組還送1枚開運錢母。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

快來帶走好運發大財！就有超商攜手北中南3大宮廟祭出限量「虎年隨取卡」，買就免費多送50元面額，且隨取卡還有經過爐祈福儀式，還要再送1枚開運錢母，就是要讓民眾將好運帶著走；另外，還有量販將在大年初一推出限量福袋，免出門在家就能買。

7-11這次攜手金山財神廟、北港朝天宮以及南鯤鯓代天府，推出「限量福虎生風隨取卡組」，每組售價500元，可直接獲得550元面額的隨取卡，新的一年免試手氣，保證100%放大面額，1/7起正式開賣。

▲7-11還新推出「鎮瀾宮虎年平安錢母祈福包」。



不僅如此，隨取卡面採宮廟設計，且經過爐祈福儀式，每組還附贈開運錢母1枚，另外，7-11也加碼推出「鎮瀾宮虎年平安錢母祈福包」，內含零食以及鎮瀾宮虎年平安錢母1枚，讓民眾免到宮廟群聚排隊，好運直接帶著走。

▲全聯虎年新春福袋，祭出2台保時捷夢幻名車及1台賓士名車。（圖／記者林育綾攝）

全聯小時達首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一早上10點起免出門，在家使用「PXGo!全聯線上購」動動手指就能搶購9999個福袋，每袋售價555元，內含超過10樣好物，最大獎為賓士「Mercedes-Benz A180」，另還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」，與3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

全聯實體門市則是即將販售13萬個福袋，共有3種規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）、1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，獎項總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶。