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瓜地馬拉2500萬遊說美國「台灣買單」　馬英九詫異：我任內沒這種事

▲馬英九19日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九19日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美聯社昨報導，根據海外遊說紀錄顯示，瓜地馬拉以90萬美元（約2500萬新台幣）雇用美國前總統川普的重要支持者，尋求影響美國官員，而這筆錢由友邦台灣買單。對此，前總統馬英九19日受訪時表示，他任內沒有出現這樣的事情，聽到後感到很詫異，不知道錢花了以後，就可以維持跟瓜地馬拉的邦交？這都是要考慮的。

在合法性上，美聯社報導中也指，一名專精外國遊說法的「Covington & Burling」事務所律師科勒（Robert Kelner）表示，一個政府支付另一個政府在遊說上的款項，實屬不尋常。科勒也說，這並未違法，但衍生一個問題，就是付錢的政府是否也應被遊說公司列為外國委託人。

其實，科勒也是美國前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）在「通俄門｣案的律師。

外交部發言人歐江安昨回應，外交部一向遵循互助互利的原則推動踏實外交，並以友邦政府施政的實際需求，擬定雙邊合作架構，據以推動各項合作計畫。台灣和瓜地馬拉政府也是在這個原則與架構下進行相關合作計畫。根據瓜國政府向台灣說明，此項計畫符合美國當地法規，一切合法辦理。

歐江安也說，瓜地馬拉是台灣在中美洲的重要友邦，兩國各項雙邊合作計畫都受到瓜國朝野肯定，瓜國政府也長期支持台灣參與國際組織，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）更多次公開力挺台瓜邦誼。未來兩國將在既有的良好合作基礎上，繼續推動各項福國利民的計畫。

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