18歲公民權修憲須12位藍委出席才能成案　林俊憲：全國都等著看

▲立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院臨時會啟動修憲工程，修憲委員會18日上午針對18歲公民權修憲提案達成共識，但該修憲提案仍須經院會4分之3立委決議，才會正式提出交由人民投票複決，而藍營已經表達杯葛態度，立委林俊憲表示，國民黨需至少有12人出席才能成會，「全國都在看，國民黨是否會有12勇士出現，一起把握住難得的憲法時刻？」

立法院臨時會啟動修憲工程，修憲委員會18日上午針對18歲公民權修憲提案達成共識，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。該修憲提案仍須待本周逐條討論完畢、完成初審後，再經院會4分之3立委決議，才會正式提出交由人民投票複決。

立法院修憲委員會今天首度進行修憲提案的逐條討論，在國民黨立委持續缺席下，民進黨、台灣民眾黨、時代力量立法院黨團達成共識，以修正動議共提18歲公民權修憲版本，最終經點名表決通過3黨共提、民進黨立委管碧玲領銜的修憲版本。

儘管民進黨、時代力量、民眾黨都呼籲2月底立法院會應順利通過修憲案，國民黨團書記長陳玉珍則表示，民進黨團知道國民黨團擁有修憲的否決權，擬讓國民黨背修憲破局黑鍋，國民黨不會落入陷阱；且修憲機會難得，不應為單一事件修憲。

林俊憲表示，審查朝野立委所提出的修憲提案，涉及的議題非常多，不過唯有一項提案是具有高度共識的，就是18歲公民權，因此朝野共同提案並初審通過，接下來就是全院討論，也要感謝民眾黨、時代力量黨團與民進黨團共同合作，一同推動改革。

林俊憲表示，接下來才是挑戰的開始，修憲討論需有全院4分之3委員出席，也就是85席，而民進黨團有63人、民眾黨團5人、時代力量黨團3人，以及2位支持修憲的無黨籍委員合計73人，其餘的都是國民黨團共有40人，換句話說，國民黨需至少有12人出席才能成會，「全國都在看，國民黨是否會有12勇士出現，一起把握住難得的憲法時刻？」

林俊憲指出，修憲是一個難得的機會，經歷了這段時間以來的亂象，全民都在看，國民黨是否能夠當個忠誠的反對黨，以國家利益為依歸，而不是連討論都不討論就反對，「難得有一個具高度共識、國民黨又能扮演關鍵角色的議題，好好把握改變形象才是真正有政治智慧的做法。」

林俊憲表示，很遺憾，陳玉珍已經表達杯葛態度，不過還是希望有識之士能夠挺身而出共同參與，對他們個人也絕對是加分，否則因杯葛而未通過的話，輿論焦點恐怕就會變成如何把國民黨席次壓到28席以下，「現在仗著還有席次而反對，等到民意反撲連反對的能力都沒有了，再後悔也沒有用。」

根據該版本修憲提案，增訂《中華民國憲法增修條文》第一條之一，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。