18歲公民權修憲送院會表決　侯友宜舉雙手支持：國家應把權利還年輕人

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院臨時會啟動修憲工程，修憲委員會18日上午針對18歲公民權修憲提案達成共識，該修憲提案仍須經院會4分之3立委決議，才會正式提出交由人民投票複決，對此，新北市長侯友宜表示，台灣是唯一還把公民權定在20歲的國家，「我舉雙手支持18歲公民權，國家應該把公民權還給年輕人！」

立法院臨時會啟動修憲工程，修憲委員會18日上午針對18歲公民權修憲提案達成共識，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。該修憲提案仍須待本周逐條討論完畢、完成初審後，再經院會4分之3立委決議，才會正式提出交由人民投票複決。

立法院修憲委員會今天首度進行修憲提案的逐條討論，在國民黨立委持續缺席下，民進黨、台灣民眾黨、時代力量立法院黨團達成共識，以修正動議共提18歲公民權修憲版本，最終經點名表決通過3黨共提、民進黨立委管碧玲領銜的修憲版本。

儘管民進黨、時代力量、民眾黨都呼籲2月底立法院會應順利通過修憲案，國民黨團書記長陳玉珍則表示，民進黨團知道國民黨團擁有修憲的否決權，擬讓國民黨背修憲破局黑鍋，國民黨不會落入陷阱；且修憲機會難得，不應為單一事件修憲。

根據報導統計，目前全世界76個民主國家中，台灣是唯一還把公民權定在20歲的國家，對此，侯友宜表示，台灣不該在民主國家中繼續吊車尾，「國家應該盡快地把公民權還給年輕人！」

對於修憲提案，侯友宜指出，自己舉雙手支持18歲公民權，未來新北市也會透過青年局建置青年發聲平台，讓「18歲公民權」形成社會多數共識，進而完成憲法修正，讓青年一起參與這個國家的公共事務，「由他們來告訴我們心中的想法，而不是我們以老派的邏輯去告訴他們怎樣做才對。」

侯友宜表示，每個世代的難題都不同，自己的世代正處社會轉型，而現在的年輕人則遇到了物價飆升、薪資停滯，以及更多新型態的未知危機；但每個世代，對人生追求其實大抵相同，「我們都在艱難現實中努力地實踐夢想，面對並學習承擔一連串磨練與考驗，尋一個實現自我、安身立命的位置。」

侯友宜指出，自己十分鼓勵年輕朋友參與公共議題反應需求，也特別重視青年的公民精神與權利；一個成熟的社會，本就應讓更多有成熟思想的青年們參與公共事務，激盪出更多火花，「別忘了青年們才是國家未來的最大動能！」

侯友宜指出，在市府同仁的努力下，青年局正式成立，由七年級生錢念群接下首任局長的重責大任，承擔起更多熱血使命，「很多人問我青年局到底要做甚麼，我來告訴大家：青年局就是要讓夢想成真而存在的！」

侯友宜表示，新北135萬青年，有著135萬個青春的夢想，市府要踏出的第一步，就是傾聽青年的需求，描繪新北青年的輪廓，真正了解年輕人的需求，讓青年實現自我、順利求職就業、甚至創新創業。