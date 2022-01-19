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高雄男居檢暈倒「88分鐘等嘸救護車亡」　妻淚崩痛批：官僚殺人

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區一名42歲的侯姓男子去年12月30日從日本返台，並依規定進行隔離檢疫，但在隔離期滿前夕卻突然失聯，太太立即通報請求協助，沒想到因為通報過程流程繁複，救護車歷時88分鐘才抵達現場，造成侯男就醫不及死亡。侯妻今（19）日出面痛訴官僚殺人，淚崩喊話要真相，要求還先生一個公道。

▲▼鳳山男返鄉過年魂斷高雄，在家居檢暈倒88分鐘等不到救護車，家屬控訴官僚殺人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲鳳山男返鄉過年魂斷高雄，在家居檢暈倒88分鐘等不到救護車，家屬控訴官僚殺人。（圖／記者賴文萱翻攝）

侯妻表示，先生一直在日本工作，半年才回來一次，這次回來就是為了返鄉過年，12日9:49，先生還和家人聯絡，表示已經完成快篩是陰性並已返家，沒想到12:08就聯絡不上人，於是自己就請先生妹妹趕快去家裡查看。一直到12:36先通報鳳山區公所，12:38也撥打高雄市政府疾病管制中心電話通報，通話過程整整7分鐘期間，有求救表示先生可能在家裡暈倒，拜託馬上幫忙叫救護車，然而救護車一直到14:09才抵達。

侯妻淚崩說，當時先生妹妹在家中發現先生在浴室暈倒，2人還很清醒的在對話，沒想到遲遲等不到救護車來，讓侯妹妹親眼看著先生從有意識到沒意識，現場打119求救卻被告知，一般救護車沒有防護裝備不能載。她強調，她的訴求很簡單，就是要還先生一個公道，到底12:38~14:09這中間發生什麼事，也希望先生是最後一個受害者。

▲▼鳳山男返鄉過年魂斷高雄，在家居檢暈倒88分鐘等不到救護車，家屬控訴官僚殺人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鳳山男返鄉過年魂斷高雄，在家居檢暈倒88分鐘等不到救護車，家屬控訴官僚殺人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鳳山男返鄉過年魂斷高雄，在家居檢暈倒88分鐘等不到救護車，家屬控訴官僚殺人。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員李雅靜痛批，指出當天家屬在12:38首次撥打專線，至14:06救護車抵達現場，總共歷時88分鐘，若是能再縮短30分鐘，或許個案能夠順利搶救下來。她要求相關單位檢討流程，不要再讓下一個個案發生，請高市府拿出態度，給家屬一個公道。

對此，高雄市衛生局表示，該名個案去年12月30日由日本入境，執行居家檢疫B方案（10+4），今年1月10日從防疫旅館返家居檢，並於1月12日（居檢檢疫第13日）至醫院進行解隔離前PCR採檢返家後死亡。

個案本身有糖尿病史，曾有高血糖紀錄，死亡當日（1/12）上午里幹事關訪及安排就醫採檢時均表示無不適，調閱其就醫紀錄發現近來一年無規則用藥或血糖檢驗，其真正死因尚待司法相驗釐清。此案為家屬通報失聯並經現場確認再通報需醫療，對於最終搶救不及而身故，防疫團隊均深感遺憾。

▲▼鳳山男返鄉過年魂斷高雄，在家居檢暈倒88分鐘等不到救護車，家屬控訴官僚殺人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲衛生局說明鳳山男居檢急救處置三階段過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局說明本案處置過程分三階段：

一、接案啟動失聯協尋
1月12日中午12:38案妻進線衛生局疫調中心通報個案無法聯繫上，衛生單位隨即啟動失聯協尋，確認個案基本資料及入境填報居檢資料後，查證系統居檢期間個案關訪狀態是否正常？當日上午到院採檢是否正常？電子圍籬是否正常？釐清是否可能手機遺留房內而個案外出？並試圖再聯繫未有回應之下，於12:52通報鳳山區公所由負責關訪該案之里幹事就近尋訪。

二、意識清楚並協助就醫
里幹事發現案妹已先行進入個案住家，並於13:09進線119表示案兄跌倒目前意識清醒需救護車。13:15里幹事回報衛生單位個案有醫療需求，並由衛生局疫調中心於13:23連繫消防局備勤，並同時通知國軍高雄總院（區域醫院）與高雄長庚醫院（醫學中心）備妥相關人員、區隔專用隔離動線及備妥急救設備，隨即請消防局啟動醫療勤務送至指定急救醫院。過程中於13:27與13:36案妹在場確認個案時為意識清醒狀態，至13:49案妹進線119指個案失去意識，無呼吸心跳，值勤人員進行線上指導CPR。

三、病況猝變緊急救護
119勤務指揮中心13:23接獲衛生局疫調支援中心要求、並於13:30指派小港分隊防疫專責分隊專勤人員2名擔任此趟勤務，惟專責人員甫完成前趟任務返隊，需進行車輛及設備清消、防疫物資補充與個人防護裝備著裝等工作；著裝完成後接獲119再通知個案於13:49狀況危急，於13:52出勤、並於14:06到場立刻進行急救，持續到14:50急救無效，經家屬同意放棄急救。

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