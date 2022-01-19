新北防疫旅館群聚？確診女「改判本土」　北市曝原因：成都沒Omicron

▲北市衛生局專委歐佳齡。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

指揮中心19日將一名原判境外移入個案（案17298）改判為本土。台北市衛生局補充，該名是40多歲女性，戶籍地址在台北市萬華區，不過入住新北市防疫旅館居家檢疫，原本中央研判境外移入，但因為對方入境的中國成都無Omicron病毒株，且與隔壁房的案17082基因序列只差1位，所以改判本土。

北市衛生局19日召開防疫記者會，衛生局專委歐佳齡表示，案17298原本被中央判定境外移入，但於19日改判本土；案17298為40多歲女性，戶籍地在台北市萬華區，不過在新北市防疫旅館居家檢疫，且採14天防疫旅館檢疫方案。

歐佳齡提及，案17298於2021年12月28日自中國大陸成都入境，接種過2劑科興疫苗，並在1月3日出現喉嚨痛、咳嗽等不舒服症狀，1月4日採檢陽性，感染Omicron病毒株，目前正在醫院隔離治療，且都待在防疫旅館，沒有社區足跡。

關於中央改判原因，歐佳齡指出，因為案17298入境的中國成都沒有Omicron感染案例，加上隔壁房間的檢疫旅客採檢陽性，為美國境外移入（案17082），彼此基因定序只差1位，所以中央今將案17298改判本土。