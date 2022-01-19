肯定港府撲殺2千隻倉鼠　專家馬上收到「叫他去死」恐嚇信！

▲香港寵物店爆出倉鼠感染Delta病毒。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港一間寵物店的倉鼠被檢測到帶有Delta病毒，港府隨即發出「殺鼠令」，人道毀滅了近2000隻倉鼠。香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇18日公開肯定港府的決定明智、果斷，結果馬上就收到「叫他去死」的恐嚇電子郵件。

袁國勇18日稱讚港府的決定非常重要、果斷且明智，他並提到，去年歐洲有貂鼠感染新冠病毒的案例，當地政府曾撲殺數以十萬計的貂鼠，而這次香港在倉鼠身上找到新的基因排序，若出現由倉鼠變出的變種新冠病毒，那不是開玩笑的。

袁國勇還說，他的實驗室也有以倉鼠進行實驗，發現倉鼠非常容易受感染，但不會馬上發病，前10天會釋出很多病毒，容易傳人，因此希望撲殺倉鼠可以控制病毒進一步傳播的風險。

▼港大微生物學系講座教授袁國勇。（圖／翻攝香港大學官網）



不料，袁國勇才肯定港府做了明智決定，立刻就收到恐嚇電子郵件，他19日表示，自己昨天才說完，就收到了一些「叫他去死」的電子郵件。

袁國勇提到，涉事寵物店的店面及倉庫環境樣本均驗出對病毒，根據現有資料，相信倉鼠運送來港前已經感染，顯示倉鼠之間已出現隱性傳播鏈，必須在短時間內作決定，漁護署沒有能力、地方和資源對倉鼠作有效隔離及每日檢測，「既然是這樣，他們只能做出這個大家都不歡迎的決定。」

袁國勇透露，他們開會討論很久，截至目前暫時未有染疫人士與倉鼠病毒基因排序的最終結果，但以目前所能掌握的流行病學證據來說，相信得出的結果都是與倉鼠有關，「每遲半日作決定，都可以有很多事發生。」

袁國勇指出，身為醫生、科學家，一定會尊重生命，但在防疫及公共衛生的角度，一定要想清楚什麼才是對大家最好，正如1997年H5N1禽流感事件，政府必須屠宰120萬隻雞，這已經超越了作為一個科學家的範疇，而是一個價值的問題，相信食物及衛生局長也很難做，「我早就預料到，反應會比較大。」

袁國勇還說，其實不一定要人道毀滅倉鼠，但由於香港疫苗接種率不夠高，尤其是長者，根據以往疫情的經驗，只要有一個病例進入社區引發疫情，就有機會造成超過百名長者身亡，長者的生命一樣很寶貴，「我們要從中做出取捨，這是一個不好的選擇，但是從政府的資源來考量，這是唯一的選擇。」

袁國勇強調，明白香港人對小動物生命很重視，這是好事，之前街頭爆發疫情，有人打算棄養貓隻，他也曾經阻止。