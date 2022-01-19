民眾黨團呼籲《地制法》停看聽　蔡壁如：金門馬祖升格直轄市？

▲台灣民眾黨團發表對《地制法》修法意見。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會今（19）日排審攸關大新竹合併的《地方制度法》修正草案」，國民黨立委上午6點多就集結佔領主席台，強烈杯葛議事，國民黨籍召委林為洲更喊話說：「今天絕對不讓他們審，不讓它出委員會！」台灣民眾黨團總召邱臣遠則在受訪時呼籲，《地制法》修法應該停、看、聽，不要倉促修法；台灣民眾黨立委蔡壁如則諷刺說，是不是要把台灣、金門、馬祖全部升格為直轄市？

邱臣遠表示，《地制法》修法應該停、看、聽，不要倉促修法，上周內政委員會安排相關地方縣市考察，包括彰化縣、新竹縣市等，不同地方都有不同需求，這部分的修法應該從下而上，而不是從上而下。

邱臣遠說，不管是地方的稅制、財劃的分配、交通的問題，以及地方民意代表相關意見，都還有相當多需要溝通的地方，臨時會應該以預算審查為主，「需不需要這麼急？需不需要臨時會就要出委員會？這點是可以做更多細緻溝通」。

邱臣遠重申，民眾黨團呼籲總統府應該針對地方制度改制、國土規劃召開國是會議，但是目前卻未得到正式的回應，另外一個部份是說，既然執政黨認為修法這麼重要，是否應該做更多朝野溝通？行政院也應該提出相關修法版本，「否則你怎麼能讓我們看到你的態度？」

蔡壁如則在民進黨團總召柯建銘經過時大聲疾呼，「一定要停、看、聽！」她說，應該檢討過去6都升格後的國土規劃，再來看看現在修法是否合適，行政院至今沒有送出院版草案，代表行政院官員不願為柯建銘背書，升格改制是否將消滅原本培養民主「草根性」的鄉鎮市？地方是否樂於合併？

蔡壁如批評，「台灣是否要全部升格為直轄市？全部升格我也沒意見啊」，金門、馬祖是否可以以戰地特色升格為直轄市，是不是可以全部改成直轄市？台灣民眾黨立委賴香伶也幫腔說，「柯總召急事緩辦啊！」