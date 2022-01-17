賴香伶爆桃機防疫員隔離衣「重複使用」　一天僅一件還放夾鏈袋　

▲投訴者向賴香伶爆料，桃機防疫人員隔離衣一天只有僅一件，還要放夾鏈袋重複使用。（圖／翻攝賴香伶臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

桃園機場防疫人員昨（16）日傳出確診，不過卻有機場員工向民眾黨立委賴香伶投訴，指疾管署、防檢局外包的機場防疫協勤人員只發放一天使用一件防水隔離衣，已讓第一線人員處於染疫危險中。

賴香伶17日透過臉書表示，防疫人員每天必須穿脫隔離衣多次，用餐、休息時間更需脫下隔離衣，只能把隔離衣掛在休息室衣架或放在夾鏈袋中，隔離衣重複使用過程是否造成傳染風險？讓防疫協勤人員非常擔心，因此呼籲衛福部疾管署儘速補足防疫裝備，莫讓第一線人員處於染疫危險中。

賴香伶指出，根據桃園機場防疫協勤人員提供1月9日至11日的照片顯示，機場協勤人員為了重覆使用隔離衣，將隔離衣掛在休息室，也有人把隔離衣放在夾鏈袋中，讓隔離衣重複使用，夾鏈袋更是上級發放下來，協勤人員質疑有汙染疑慮的隔離衣不是應該拋棄、以醫療事業廢棄物處理嗎？為何只能一天一件呢？

賴香伶國會辦公室上週三即詢問機場第一線員工防護衣不足問題，也向疾管署索資，疾管署口頭回應是「每天發四套隔離衣」給防疫人員，但截至今天上午，疾管署尚未提供桃園機場協勤單位之人員每日防護隔離衣使用數量、值勤人數及提供給良福保全之防疫物資。

賴香伶強調，機場防疫協勤人員每天必面對約3000人入境，協助旅客檢疫、填寫資料、採檢等，每天長時間與回台旅客相處，也必須與每個航班旅客相處約兩、三個小時，休息用餐必須脫掉隔離衣，感染風險極高，為了他們的工作安全，疾管署應該即刻了解防護裝備發放是否確實？如有不足，立即補足，保護第一線高風險作業人員安全，才能將疫情阻擋於國門之外。