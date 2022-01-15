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夫妻貧困「預售」胎兒觸法　邱臣遠嘆：想生養不起、養得起不想生

▲▼邱臣遠表示，賣掉孩子的案件反映了台灣生育率低迷的原因。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

▲邱臣遠表示，賣掉孩子的案件反映了台灣生育率低迷的原因。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

雲林縣一對夫婦連生7個孩子，因家境貧困無力扶養，選擇將第6胎以100萬賣出、仍在懷孕中的第7胎以預售的方式轉售，遭依共同人口販賣罪判刑3年。這讓身為「三寶爸」的民眾黨立委邱臣遠相當感慨，15日發文表示，這代表生了未必有能力養、有能力養的人又不想生，反映了台灣生育率低迷的原因，「怎麼降低生育成本，創造友善的育兒環境，我們還有很長的路要走」。

邱臣遠今在臉書發文，質疑「多少錢，你願意賣掉你的孩子？，這個問題如果問我，我會回答多少錢我都不可能願意」，但雲林縣一對夫妻連生了七個小孩，因家貧無力撫養，竟以「預售」的方式用100萬元的對價賣給林姓男子，被依共同販賣人口罪判刑三年。

邱臣遠強調，「這個年代還有販賣小孩的情況？真的有」，2017年有幼教老師以22萬元賣掉自己的小孩，2020年也有一名女子因經濟狀況不佳，在網路上尋找不孕症的夫妻，要把自己兩個月大的女嬰送人。先姑且不論他們的法律責任，「身為三個小孩的爸爸，最讓我感慨莫過於，多窘迫的生活會讓父母考慮要將自己的親身苦肉賣掉，甚至免費送給別人養？」。

邱臣遠表示，或許他們缺乏責任感，或許小孩自始對他們而言就是一個「意外」，但經濟能力及環境讓他們自評養不了這個小孩，恐怕都是難以迴避的原因。想生的人不敢生，生了的人未必有能力養，有能力養的人又不想生，這恐怕就是台灣生育率低迷的現狀。

邱臣遠認為，怎麼降低生育成本，創造友善的育兒環境，讓「想生卻養不起」的族群放心生育，已經生育的父母也不至於陷入「多少錢，我願意賣掉我的孩子」的窘境，想來我們還有很長的路要走。

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