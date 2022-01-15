　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞保基金2028破產　賴香伶轟未執行改革方案「世代依舊不公」

▲▼高虹安、賴香伶舉行記者會，質疑防疫和疫苗政策。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲民眾黨立委賴香伶。（資料照／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

勞動部14日公布「勞工保險普通事故財務精算報告」，指出截至前年12月31日為止，勞保基金累積餘額出現負值年（俗稱破產）年限為2028年。台灣民眾黨立委賴香伶表示，勞保潛藏債務攀升至11兆，等於拿5年中央政府總預算來還債，勞保財務危機不會自動解除，擺著只是把問題留給後人，世代依舊不公、年輕人擔心退休金無著。

「勞工保險普通事故財務精算報告」揭露，截至2020年12月31日為止，勞保基金精算負債達11.05兆元、基金累積餘額出現負值年（破產）年限則為2028年，相較2017年精算報告延後2年的關鍵，在於為資產報酬率從3.5％調整為4％、物價指數年增率下修為0.9％，但老年年金給付選擇率調整為90％、失能年金上調為50％、遺屬年金也上修至37％，也納入政府近3年來共撥補720億元試算。

賴香伶表示，根據最新的精算報告，勞保基金餘額將於2028年用罄，雖較上次精算延後2年，但潛藏債務卻攀升至11兆，等於中央政府整整5年的總預算，什麼事情都不做，光是拿來還債也要5年才還得完。這個數目雖然如此龐大，但並不讓人意外，因為每次的精算報告都提醒政府要盡快處理財務問題，但擺在眼前的事實卻是，歷任政府都沒能真正執行改革方案。

賴香伶表示，也許這次的精算報告讓行政院稍稍鬆一口氣，但她必須提醒，每年幾百億元的撥補，跟「政府沒倒，勞保不會倒」的口號，相較於勞保的鉅額支付責任，絕對不是解決問題的辦法。勞保財務危機不會自動解除，擺著只是把問題留給後人，世代依舊不公、年輕人擔心退休金無著。

她強調，尤其勞保老年給付一直是中下階層老年人的主要經濟來源，也是他們離開貧窮的老本，當勞保危機引爆，受衝擊程度一定最大。

賴香伶指出，勞動部長許銘春曾稱「只要有共識，勞保改革就會很快」；但共識不會從天而降，執政者有義務提出具體方案，並促成改革的共識形成。她特別針對明年度總預算，要求盡快針對勞保問題召開年金改革會議，而勞動部也必須提出勞保條例修正草案，否則就凍支勞動部的部分預算。行政團隊必須面對難題，而不是把精神跟魄力放在反對者身上，這樣的國家才能步上正軌。

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
峮峮洗澡一半被突襲！　豆花妹害羞尖叫
確診者故意回台灣用健保？　留學生轟「恐怖風向」：無知
快訊／疫情燒進學校！西堤擴大採檢500人　PCR結果出爐
快訊／陳柏惟出院了！　自爆「全身都是洞」
快訊／海底火山劇烈噴發！　紐西蘭發出國家級海嘯警報
摩鐵性侵口爆3C女！　DNA驗出就是他卻判無罪
味嗅覺不再喪失！　最新研究Omicron患者8成出現這症狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

提高刑罰無法遏止酒駕？　時力：完成酒精戒癮治療不到1％

北市府快加開接種站！　許淑華批「被塑膠」：市民要跨縣市打疫苗

快訊／陳柏惟出院照曝！自爆「全身都是洞」　祝福大家「虎禮佳在」

朱立倫下令捍衛林姿妙　組「最強司法團隊」對抗民進黨

勞保基金2028破產　賴香伶轟未執行改革方案「世代依舊不公」

F-16飛官陳奕墜海殉職　蔡英文指示：完成搜救、給家屬最大協助

傳「侯家軍」角逐新北議員　藍營青年籲三思：恐淪「侯衛兵」

林口地價指數漲3.39％「全國最高」　各縣市前5名漲幅一次看

「根據我們黨過去的慣例」　馬英九聲援朱立倫：不必下台

乖乖打疫苗！柯文哲開2條件　運動免戴口罩、吃飯可敬酒

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

比特犬勇敢捐血救毛孩同伴　乖巧躺診療台網狂讚：好棒

同理、阿蘭改編《身騎白馬》乱彈阿翔聽到想哭　《聲林之王3》太難選...徐佳瑩吃胃藥

屁羊落寞盯屋內網心疼求情　一進屋地毯上大便還露跩臉

《大學生了沒》李唯楓赴陸「百萬存款被騙光」　熊熊、席惟倫戀情全見光死

提高刑罰無法遏止酒駕？　時力：完成酒精戒癮治療不到1％

北市府快加開接種站！　許淑華批「被塑膠」：市民要跨縣市打疫苗

快訊／陳柏惟出院照曝！自爆「全身都是洞」　祝福大家「虎禮佳在」

朱立倫下令捍衛林姿妙　組「最強司法團隊」對抗民進黨

勞保基金2028破產　賴香伶轟未執行改革方案「世代依舊不公」

F-16飛官陳奕墜海殉職　蔡英文指示：完成搜救、給家屬最大協助

傳「侯家軍」角逐新北議員　藍營青年籲三思：恐淪「侯衛兵」

林口地價指數漲3.39％「全國最高」　各縣市前5名漲幅一次看

「根據我們黨過去的慣例」　馬英九聲援朱立倫：不必下台

乖乖打疫苗！柯文哲開2條件　運動免戴口罩、吃飯可敬酒

提高刑罰無法遏止酒駕？　時力：完成酒精戒癮治療不到1％

升級2大2小免加價！礁溪人私藏百元超值湯屋　置身青山綠水間超美

台灣一年多了4,000位新車主！保時捷2021年全球銷量破30萬輛

雷／男孩跌落水驚見紅衣女屍！《解讀惡之心的人們》首播爆好評

駐韓美軍基地恐被炸飛！北韓試射飛彈「玩真的」　視美國為假想敵

《黃金》渣夫王燦揮毫緊張到手抖　羅巧倫被狂罵小三抒壓

北市府快加開接種站！　許淑華批「被塑膠」：市民要跨縣市打疫苗

自己開餐廳...他問父母來吃飯「要付錢嗎？」　網曝1情況：要

別再把曼巴精神灌在我身上　布克再次強調：我就是我！

確診者故意回國用健保？　留學生轟「恐怖風向」：只顯得自己無知

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

快訊／侯友宜宣布校園實施「疫苗護照」

禾馨營運長嗆做官囂張　柯文哲再酸：你當我學生也是被我砸病歷

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

乖乖打疫苗！柯文哲開2條件　運動免戴口罩、吃飯可敬酒

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

蔡英文、賴清德追加高端　「海陸護理師」三度重現經典畫面

連勝文「千字用17驚嘆號」　康文炳酸：1句號三倍驚嚇

快訊／陳柏惟出院照曝！自爆「全身都是洞」　祝福大家「虎禮佳在」

LIVE／蔡英文、賴清德　接種打第3劑高端

快訊／北市新確診西堤員工足跡曝　北車、北捷明德站、天母SOGO

桃園群聚案足跡遍布北投、松山　北市：暫無陽性通報

快訊／聯邦銀行確診夫妻足跡曝光　橫跨雙北到過華山、士林夜市

打完就好過年！蔡英文、賴清德接種第3劑高端

快訊／北市新增1例本土確診　桃園銀行西餐廳群聚案燒到台北

更多熱門

相關新聞

勞動部邀檢察官經驗分享

勞動部邀檢察官經驗分享

為強化宣導反貪廉能政策，勞動部雲嘉南分署14日在台南文化創意園區舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近百家企業單位到場聆聽計畫申請內容，會中邀請法務部廉政署檢察官蔡佰達，主講「企業誠信及法紀觀念」，藉由實際案例分享，宣導企業辦訓應注意事項，提升法治觀念，同時他也呼籲企業誠信才能永續經營。

勞保倒數六年破產　最新精算報告4大重點整理

勞保倒數六年破產　最新精算報告4大重點整理

勞保「續命2年」原因揭曉！　勞動部：基金投資績效佳、政府撥補

勞保「續命2年」原因揭曉！　勞動部：基金投資績效佳、政府撥補

勞保6年後破產！比上次預估延後2年　最新精算報告出爐

勞保6年後破產！比上次預估延後2年　最新精算報告出爐

勞保破產年限延後2年至2028　勞動部：下午2時公布最新財務精算報告

勞保破產年限延後2年至2028　勞動部：下午2時公布最新財務精算報告

關鍵字：

勞保賴香伶勞動部民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

百萬網美「性愛片瘋傳」曝悲慘身世！

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

水逆來了！唐綺陽點名「4星座」首當其衝

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

買到好市多「地獄級雷物」　她氣奔退貨！

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

男大生借重機自撞　口鼻流腦脊液亡

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面