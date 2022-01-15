勞保基金2028破產　賴香伶轟未執行改革方案「世代依舊不公」

▲民眾黨立委賴香伶。（資料照／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

勞動部14日公布「勞工保險普通事故財務精算報告」，指出截至前年12月31日為止，勞保基金累積餘額出現負值年（俗稱破產）年限為2028年。台灣民眾黨立委賴香伶表示，勞保潛藏債務攀升至11兆，等於拿5年中央政府總預算來還債，勞保財務危機不會自動解除，擺著只是把問題留給後人，世代依舊不公、年輕人擔心退休金無著。

「勞工保險普通事故財務精算報告」揭露，截至2020年12月31日為止，勞保基金精算負債達11.05兆元、基金累積餘額出現負值年（破產）年限則為2028年，相較2017年精算報告延後2年的關鍵，在於為資產報酬率從3.5％調整為4％、物價指數年增率下修為0.9％，但老年年金給付選擇率調整為90％、失能年金上調為50％、遺屬年金也上修至37％，也納入政府近3年來共撥補720億元試算。

賴香伶表示，根據最新的精算報告，勞保基金餘額將於2028年用罄，雖較上次精算延後2年，但潛藏債務卻攀升至11兆，等於中央政府整整5年的總預算，什麼事情都不做，光是拿來還債也要5年才還得完。這個數目雖然如此龐大，但並不讓人意外，因為每次的精算報告都提醒政府要盡快處理財務問題，但擺在眼前的事實卻是，歷任政府都沒能真正執行改革方案。

賴香伶表示，也許這次的精算報告讓行政院稍稍鬆一口氣，但她必須提醒，每年幾百億元的撥補，跟「政府沒倒，勞保不會倒」的口號，相較於勞保的鉅額支付責任，絕對不是解決問題的辦法。勞保財務危機不會自動解除，擺著只是把問題留給後人，世代依舊不公、年輕人擔心退休金無著。

她強調，尤其勞保老年給付一直是中下階層老年人的主要經濟來源，也是他們離開貧窮的老本，當勞保危機引爆，受衝擊程度一定最大。

賴香伶指出，勞動部長許銘春曾稱「只要有共識，勞保改革就會很快」；但共識不會從天而降，執政者有義務提出具體方案，並促成改革的共識形成。她特別針對明年度總預算，要求盡快針對勞保問題召開年金改革會議，而勞動部也必須提出勞保條例修正草案，否則就凍支勞動部的部分預算。行政團隊必須面對難題，而不是把精神跟魄力放在反對者身上，這樣的國家才能步上正軌。