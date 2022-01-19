小商人再戰青青「千萬豪宅灌水」　H級李毓芬驚曝金主真相

▲青青被網路名人小商人爆料背後有2名金主。（圖／翻攝自青青、香菱IG，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

21歲網美青青與網路名人「小商人」隔空交火，在小商人爆料2名金主身分之後，竟牽扯出其中一名邱姓金主是透過網美「H級李毓芬」陳香菱結識，就連青青的千萬豪宅也被查出其實是25年的中古屋。對此，青青在IG發表限動指控遭到抹黑，陳香菱也發文力挺，「人家唸護理科的，我跟邱會熟識因為我們都被同一人騙，我們是受害者聯盟，青青差點也被同一人騙。」

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▲陳香菱也被小商人點名認識邱姓金主。

小商人18日晚間在臉書PO文，內容聲稱，請人調查青青以2300萬元買的房子，發現根本不是七期，而是在豐原，是770萬元快25年的中古屋，剩下的等檢舉信寄出後再繼續談。青青則在IG發表限動回應，小商人一下子說她拿不出房產證，一下子又說拿不出行照，「巴掌也打臉這麼多下，講了這麼多，還是沒證據，還是繼續抹黑，明天會不會我有翅膀可以起飛，讓我們繼續看下去。」

此外，青青與小商人的戰火也延燒到另一名網美陳香菱。小商人18日曾PO文指出，金主之一的邱姓建商和陳香菱是同學，透過她才認識青青。

▼▲青青和香菱分別發布限動回應小商人。

對此，陳香菱在IG限動中秀出與青青的對話，並否認與邱姓建商是同學這件事，「他（小商人）這些奇怪的消息哪裡來的」，青青回覆「可能美國大麻合法自己幻想的吧」。陳香菱接著說，「人家唸護理科的，我跟邱會熟識因為我們都被同一人騙，我們是受害者聯盟，青青差點也被同一人騙。」

陳香菱也在另一則限動中力挺好友青青，「為什麼大家都把聽到的謠言當作是親眼見證的事實，講得1000％肯定？因為謠言比較有趣，勵志的東西太累了，就像很多人會說『那個誰誰誰我認識』，真的要叫他約出來，他就會說『其實不熟』，然後沒有一個有東西，躲在鍵盤後面含血噴人，被我告去法院1000％都說被盜（帳號）。我可以很負責地說，青青是會維護自己權益去告人的，不是謠言。」

▼香菱力挺青青。

▼小商人臉書PO文。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）