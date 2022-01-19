　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小商人再戰青青「千萬豪宅灌水」　H級李毓芬驚曝金主真相

青青隔空交戰小商人，香菱曝金主真相。（圖／翻攝自青青IG、香菱IG、小商人臉書）

▲青青被網路名人小商人爆料背後有2名金主。（圖／翻攝自青青、香菱IG，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

21歲網美青青與網路名人「小商人」隔空交火，在小商人爆料2名金主身分之後，竟牽扯出其中一名邱姓金主是透過網美「H級李毓芬」陳香菱結識，就連青青的千萬豪宅也被查出其實是25年的中古屋。對此，青青在IG發表限動指控遭到抹黑，陳香菱也發文力挺，「人家唸護理科的，我跟邱會熟識因為我們都被同一人騙，我們是受害者聯盟，青青差點也被同一人騙。」

青青隔空交戰小商人，香菱曝金主真相。（圖／翻攝自青青IG、香菱IG、小商人臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳香菱也被小商人點名認識邱姓金主。

小商人18日晚間在臉書PO文，內容聲稱，請人調查青青以2300萬元買的房子，發現根本不是七期，而是在豐原，是770萬元快25年的中古屋，剩下的等檢舉信寄出後再繼續談。青青則在IG發表限動回應，小商人一下子說她拿不出房產證，一下子又說拿不出行照，「巴掌也打臉這麼多下，講了這麼多，還是沒證據，還是繼續抹黑，明天會不會我有翅膀可以起飛，讓我們繼續看下去。」

此外，青青與小商人的戰火也延燒到另一名網美陳香菱。小商人18日曾PO文指出，金主之一的邱姓建商和陳香菱是同學，透過她才認識青青。

青青隔空交戰小商人，香菱曝金主真相。（圖／翻攝自青青IG、香菱IG、小商人臉書）

▼▲青青和香菱分別發布限動回應小商人。

青青隔空交戰小商人，香菱曝金主真相。（圖／翻攝自青青IG、香菱IG、小商人臉書）

對此，陳香菱在IG限動中秀出與青青的對話，並否認與邱姓建商是同學這件事，「他（小商人）這些奇怪的消息哪裡來的」，青青回覆「可能美國大麻合法自己幻想的吧」。陳香菱接著說，「人家唸護理科的，我跟邱會熟識因為我們都被同一人騙，我們是受害者聯盟，青青差點也被同一人騙。」

陳香菱也在另一則限動中力挺好友青青，「為什麼大家都把聽到的謠言當作是親眼見證的事實，講得1000％肯定？因為謠言比較有趣，勵志的東西太累了，就像很多人會說『那個誰誰誰我認識』，真的要叫他約出來，他就會說『其實不熟』，然後沒有一個有東西，躲在鍵盤後面含血噴人，被我告去法院1000％都說被盜（帳號）。我可以很負責地說，青青是會維護自己權益去告人的，不是謠言。」

▼香菱力挺青青。

青青隔空交戰小商人，香菱曝金主真相。（圖／翻攝自青青IG、香菱IG、小商人臉書）

▼小商人臉書PO文。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

青青隔空交戰小商人，香菱曝金主真相。（圖／翻攝自青青IG、香菱IG、小商人臉書）

青青隔空交戰小商人，香菱曝金主真相。（圖／翻攝自青青IG、香菱IG、小商人臉書）

青青隔空交戰小商人，香菱曝金主真相。（圖／翻攝自青青IG、香菱IG、小商人臉書）

ET快訊
出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常
盧廣仲爆熱戀泱泱！　經紀人曖昧回應了
林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了
直擊！泱泱「進盧廣仲家」待至深夜　眼神互動露餡
年前14天炸破百例　最可能防疫升級2時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張立昂戲約停擺1年…改賣三明治近況曝光！　認了「有好感對象」　

出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常

桃機西堤群聚連爆　陳時中：沒說未來不升三級

Omicron「魔王級傳播力、哥布林級重症率」　醫喊8字最佳戰術

魔王Omicron像「繁殖力超強哥布林」　醫：數量太多會滅團

歌仔戲巨星告閨蜜　同住6年爆糾紛！互控欠錢不還

台灣與病毒共存？　醫：等到數百萬人染疫，會死多少人？

甜美台妹罹癌拚康復圓夢　剃光頭拍比基尼照網讚勇敢

小商人再戰青青「千萬豪宅灌水」　H級李毓芬驚曝金主真相

想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因：讓我繼續錯下去

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

同理獲MVP 九九白眼直接催落 私下同框畫面曝｜聲林之王3 EP6 Clip｜Jungle Voice 3

張立昂戲約停擺1年…改賣三明治近況曝光！　認了「有好感對象」　

出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常

桃機西堤群聚連爆　陳時中：沒說未來不升三級

Omicron「魔王級傳播力、哥布林級重症率」　醫喊8字最佳戰術

魔王Omicron像「繁殖力超強哥布林」　醫：數量太多會滅團

歌仔戲巨星告閨蜜　同住6年爆糾紛！互控欠錢不還

台灣與病毒共存？　醫：等到數百萬人染疫，會死多少人？

甜美台妹罹癌拚康復圓夢　剃光頭拍比基尼照網讚勇敢

小商人再戰青青「千萬豪宅灌水」　H級李毓芬驚曝金主真相

想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因：讓我繼續錯下去

Oris永續鹿皮錶帶錶藏瑞士魂　3色面盤源自阿爾卑斯山

王永慶帥外孫曝光！28歲扛慘澹家業　花10年谷底大翻身

5G訊號為何「威脅美國飛安」一次看　航空巨頭憂影響百萬旅客

前女友許瑋甯升格人妻…阮經天想婚了！　奔4鬆口「急尋另一半」

單親媽變宜蘭政霸！林姿妙「看不懂公文」卻仍無敵手　全靠3關鍵

張立昂戲約停擺1年…改賣三明治近況曝光！　認了「有好感對象」　

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火　經紀人曖昧回應了

出現這狀況可能升三級　醫揭1關鍵：擋不住Omicron才正常

王力宏未被列「劣跡藝人」原因曝光！　因醜聞錯失春晚

黃偉哲回應「線民風暴」　證實被約談：對我來講比較沉重

上萬甲蟲湧入阿根廷小鎮　繁殖數量多到頭皮發麻！

生活熱門新聞

3縣市大雨特報！濕涼→濕冷時程曝

桃園市本土+14　新增3學校停課

小商人睡前再打！曝光青青「土地權狀房」實況：中古屋

桃公務員曾到西堤　拖10天才通報

年前14天炸破百例　最可能防疫升級2時間點曝

桃園深夜再增1學生確診　新街國小、附幼今起停課14天

劍潭女高中生「斑馬線上」被撞飛　他檢討行人被轟到刪文

發現臥龍洞2屍！她上節目竟有「詭異氣音」：來陪我

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

即／新竹確診1家4口足跡！

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

俄人妻與烏克蘭正妹討論「台男有多讚」

新竹4口染疫新戰場！醫揭1幕「和5月爆發前很像」

想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因

更多熱門

相關新聞

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

網紅青青年僅21歲已買房買車，還擔任咖啡店品牌執行長，擁有勝利人生，近日卻被網路名人「小商人」爆料有金主，氣得她曬出房屋權狀、銀行無限卡反擊。不過，小商人仍未打算放過青青，再度爆出對方有2位金主，其中一人甚至已在去年5月跟女方登記結婚。

小商人指吸金詐騙　青青火大反擊

小商人指吸金詐騙　青青火大反擊

AV導演打臉青青「靠抖音月收百萬」點出真實關鍵

AV導演打臉青青「靠抖音月收百萬」點出真實關鍵

百萬網美不雅片瘋傳！暗黑經歷曝光

百萬網美不雅片瘋傳！暗黑經歷曝光

同齡卻被青青超車？網1關鍵挺「學霸女神」

同齡卻被青青超車？網1關鍵挺「學霸女神」

關鍵字：

青青陳香菱網紅

讀者迴響

熱門新聞

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

Keanna離婚2天就曬327刺青！　他幫揪時間點

3縣市大雨特報！濕涼→濕冷時程曝

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

桃園市本土+14　新增3學校停課

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

小商人睡前再打！曝光青青「土地權狀房」實況：中古屋

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

《華燈3》播出時間曝光！林心如甩霍建華巴掌超順手

AV導演打臉青青「靠抖音月收百萬」點出真實關鍵

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面