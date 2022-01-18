都是21歲！他嘆「學霸女神」被青青超車　網1關鍵挺：未來可期

▲青青年僅21歲就盆滿缽滿，讓網友想起同齡的學霸女神。（圖／翻攝自IG／c.0214、spottedclaw0415）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《青青1年買2300萬房、453萬跑車 砸600萬開店：是零瑕疵的人》，網紅青青年僅21歲，卻已經有房有車，還擔任咖啡店品牌執行長。就有網友發文，點名1位同年齡的PTT女神，直嘆本以為她才是人生勝利組，結果青青一夕超車。不過貼文一出，網友紛紛點出1關鍵，力挺PTT女神。

據悉，青青近日與集團合作，以500到600萬元投資開網紅咖啡廳，開業不到1年月營業額達到近90萬元，預計今年還會在桃園高鐵站附近開設第2家店。她也接觸不同產業領域，學習投資房地產與股票讓收入增加，在一年內成功入手2300萬的新房及453萬元的保時捷718 GTS敞篷跑車，同時擁有7位數以上的存款。

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▲青青當起咖啡廳老闆娘。（圖／翻攝自IG／c.0214）

就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「小馮跟青青都是21歲耶……」文中大讚學霸正妹馮琪淯，不僅頭腦聰明、IQ、EQ高、畫技高強，努力考上台大醫科，還勤儉持家不戀慕名牌，堪稱台女表率，「本來想說什麼房子車子公司啥的，她將來一定會擁有，早晚的問題。」沒想到，同年齡的青青一夕之間就超車了。

▲同樣也是21歲，馮琪淯仍在努力攻讀醫科。（圖／翻攝自馮琪淯臉書）

貼文一出，就有網友秒皺眉，「這個類比很奇怪」、「賺錢不是人生唯一」、「要比也拿已經出社會、有在賺錢的女生來比，拿個在學學生來比完全不懂。」許多人則是力挺馮琪淯，看好小馮畢業後未來可期，「小馮以後靠自己賺的，絕對讓鄉民心服口服」、「過10年20年再來比也不遲」、「小馮的影響力跟頭腦，當醫生要賺到2000w不難吧」、「給我選我照樣選小馮」、「這次我支持小馮。」

雄女學霸正妹馮琪淯「小馮」2018年以全校第一名考進台大醫學系爆紅，清秀甜美的外表，是不少男生心中的女神。馮琪淯也曾多次在IG上分享求學心情，還曾驚喜現身YouTuber黑男的影片中，分享讀醫學系辛苦的一面，而她畢業後將走入醫界，實習之後就會決定科系。