百萬網美「不雅激戰片」瘋傳！　她自爆暗黑經歷：只好用身體還

▲狗頭蘿莉是一名二次元Coser。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

在微博擁有140萬粉絲的大陸正妹Coser「狗頭蘿莉」，去年因與男友發生糾紛，導致大量不雅照與影片被流出。事後她自爆悲慘身世，包括國小時被親爸猥褻、高三被工作上司性侵等，還說「我缺了人愛我就會死，只要你表現出愛我，有一點喜歡我，我什麼都可以做」，引發熱議。

▲帳號因過於露骨被禁。（圖／翻攝自陸媒）

綜合陸媒報導，「狗頭蘿莉」常在社群媒體PO出性感影片，甚至多次因為違規被封禁。被問到為何要靠這些博眼球，她本人曾說，「對不起了，我不是你想象中『清純』的樣子。」

「狗頭蘿莉」近日自爆成長經歷，稱國小3年級開始就被父親猥褻，且母親知情；高中畢業後離家出走，到電子工廠上夜班賺取大學學費，卻遭上級長官性侵得逞；大一、大二被網戀對象包養，費用是每年學費及每個月300元（人民幣，下同，約新台幣1300元）生活費。

她曾說，「我在很久以前，跟我爸保持不正當關係的時候我就知道，這輩子是不可能嫁人的，我就注定只是個玩物…」、「從小學三年級的那個晚上開始，我從來沒就沒有想過有一天我會嫁人，生孩子，負責一個家庭」。

▲「狗頭蘿莉」自爆成長經歷。（圖／翻攝自陸媒）

「狗頭蘿莉」大三時因為LOL遊戲開始從事直播行業，不料隔年被經紀人出賣，導致沒有領到應得的薪水，更被迫轉戰抖音平台。

▲「狗頭蘿莉」不雅照被前男友流出。（圖／翻攝自陸媒）

更廣為人知的，是「狗頭蘿莉」網戀前男友因不滿她屢屢發出大尺度照片，且多次「無縫接軌」新的網公，於是偷偷把她的性愛影片、不雅照「無碼」散布出去。事情以「狗頭蘿莉」選擇報警而告終，男方被拘留了，但她也因此盡失代言活動。

▲ 「狗頭蘿莉」微博發出的照片。（圖／翻攝自微博）

虎牙平台更秋後算帳，向「狗頭蘿莉」求償600萬元；若選擇和解的話，她仍得支付40萬元（約新台幣177萬元），並每天賣弄肉體唱跳6小時、維持3年。

「狗頭蘿莉」坦言，她現在唯一能做的就是利用身體去還債，否則自己就算不吃不喝，也沒辦法還清這筆債務，儘管不願意出賣肉體，但她不得不因此低頭。另外，她也呼籲其他直播主別隨便加入工會，務必認清事實。

▼ 網戀認識的前男友威脅發出不雅照。（圖／翻攝自陸媒）