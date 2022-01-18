放心過好年！政院出手穩定物價　春節期間汽柴油只跌不漲

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

放心過好年！行政院出手穩定物價　春節期間汽柴油只跌不漲

▲▼ 加油站,中國石油,油價 。（圖／記者張一中攝）

▲行政院宣布過年期間汽油、柴油凍漲。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

農曆春節將屆，行政院副院長沈榮津18日召開「穩定物價小組」會議，責請農委會、經濟部、公平會等相關單位，落實春節民生物資價格穩定措施，以充裕供應、平穩價格，確保國人安心過年。其中，包含汽柴油價格春節期間（1/31到2/13）只跌不漲、天然氣2月底前不漲、桶裝瓦斯3月底前不漲等，民眾可望直接受惠。

為充裕供應農曆春節所需各類農產品，穩定農產品價格，行政院指示農委會就蔬菜、水果、花卉、毛豬、土雞、白肉雞、雞蛋、水產品等各項農產品，加強調配並擴大供應，同時持續監控批發市場行情變動，以充裕年節市場需求及穩定市場價格。

另外，經濟部也針對國內超商、超市等零售通路，以及北中南13處傳統市場，就春節相關應節商品價格進行監測，年菜、年糕、蘿蔔糕、臘腸、開心果及瓜子等年節商品價格有6成維持不漲或下跌。行政院指示經濟部，務必協調賣場、超市持續設置平價專區，提供未漲價之商品，協助民眾聰明消費。

經濟部所屬國營事業為配合穩定物價政策，中油公司汽柴油價格春節期間（1/31到2/13）只跌不漲、天然氣2月底前不漲、桶裝瓦斯3月底前不漲、中油直營加油站春節洗車維持優惠價；台糖公司小包砂糖（1公斤）、沙拉油（3公升）、罐頭、沖調飲品、水餃、包子及小包冷凍豬肉等民生商品，於元宵節（2/15）前售價亦不調漲。

經濟部也已邀請國內知名連鎖業者及相關公協會座談，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房全年都不調漲；美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都農曆年前不漲價；另台灣連鎖加盟促進協會129家會員企業、近500個品牌年前也不會漲價。

另外，鑒於近期國內物價波動，為遏止囤積、哄抬、聯合行為等不法，此次會議亦安排物價聯合稽查小組就稽查情形進行報告。自110年12月10日成立以來，已陸續完成稽查28家下游連鎖餐飲業者與40家中上游供應商之現場稽查。經與業者溝通，業者能充分瞭解政府穩定國內民生物價之政策，也願意共體時艱，透過緩漲、調降價格或以優惠折扣方式回饋消費者。

於農曆年前凍漲者，包括：揚秦國際企業旗下的麥味登與炸雞大獅；某農畜大廠就豬、蛋雞、種雞、鴨、鵝等飼料凍漲。

調降價格者，包括：某知名排骨便當將8項主餐調回原價；某農畜大廠出貨給某泰式料理之雞腿價格調回原價；另某肉品進口商承諾其銷售之肉品於111年4月底前凍漲，且就進口牛五花自2月起調降零售端價格2至3%。

而為了及早發現、因應價問題。行政院也責成國發會會同農委會、經濟部等相關部會提出民生物資量價預警機制，以定期就民生物資進行量價的監測與分析，並依漲價幅度標示預警燈號（紅、黃、綠），同時也要提出紅、黃燈發生時的穩量穩價因應措施，以作為未來政府穩定物價之重要工具。

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