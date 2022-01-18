日本單日破3萬例創新高！13地區加強警戒　定調實施「蔓延防止」

▲日本單日新增突破3萬大關，疫情邁入第6波高峰。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本17日新增超過3萬941例，創下疫情爆發以來的最高峰，同時也是首度突破3萬大關，其中大阪府也刷新高，新增5396例確診。受到各地疫情急速升溫影響，日本當局預計19日召開對策本部會議，針對東京、神奈川以及愛知等1都12縣宣布進入「蔓延防止重點措施」。

根據《富士新聞網》統計報導，日本17日至少新增3萬941例以上，超過2021年8月20日的2萬5990例，再度突破單日新增確診的新高，且有16個地區也創下新高。其中東京新增5185例，時隔4個多月再度超過5000例，而病床使用率也來到23.4%。此外，大阪新增5396例，也是歷來最高。

▲日本各地即將陸續重新升級警戒。（圖／路透）



官房長官松野博一下午也召開記者會表示，目前大抵決定要針對東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新瀉、愛知、岐阜、三重、香川、長崎、熊本以及宮崎等1都12縣，也就是13個地區實施蔓延防止重點措施。預計18日晚間會召開相關閣僚會議，並確定具體方針，19日召開對策本部會議正式決定。

以上13個地區將從21日起正式實施，預計施行3週後，屆時再視疫情發展決定是否解禁。而目前正處於蔓延防止措施的地區則有沖繩、山口以及廣島等3縣，期限至31日。

另一方面，17日新增確診創下歷史新高的地區至截稿前共有16個地區，分別為大阪府5396例、兵庫縣1645例、京都府1024例、福岡縣1338例、滋賀縣403例、群馬縣375例、長野縣304例、長崎縣290例、愛媛縣237例、佐賀縣222例、和歌山縣196例、宮崎縣160例、島根縣157例、山梨縣153例、香川縣120例以及鳥取縣71例等。

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