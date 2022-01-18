遷戶口參選高雄三民區議員！張博洋：不管怎樣都要拼出席次

▲基進黨張博洋遷戶口完成！參戰三民區議員。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選情超激烈！台灣基進新聞部主任、三民區議員參選人張博洋今（18）日宣布戶口遷移完成，也確認了三民區議員參選資格，他強調，剩下11個月的時間，會全力以赴，也會拿出比罷韓多十倍的毅力，回報選民的期待。

張博洋今日宣布戶口遷移完成，三民區議員參選資格確認，他說，這裡是他離開屏東家鄉，來到高雄讀大學的第一站，就在建工路的高應大，而正式就業的第一間工程公司，也是在三民區。雖然後來並沒有走向家人期待的道路，反而當志工當到捲起袖子投入政治工作，12年的歷程，都與這個選區密不可分。

他回憶當志工的那5年，他的人生清單有一項叫做「幫助台灣基進的理念壯大」，但隨著從志工變黨工，黨工遇上韓家酒空後，他的生活有了極大的轉變。一開始，光是面對鎂光燈、要走在人群前面這些事，真的是每天都戰戰兢兢，深怕一個不小心，砸了基進的招牌，更讓支持他們的人失望。

所幸高雄人勇敢團結，一起打了光榮的一仗。張博洋說，過程中他深刻體會，站在台前的人，是因為有著背後一大群人默默的支持，你的成功，不是個人的成功，而是理念的成功，是眾人的成功。

而要讓一座城市更好，讓台灣的主權更鞏固，讓民主更加「貼近人民」，光把一個擺爛市長趕走還不夠，需要更多年輕、本土、願意替常民發聲的政治工作者進到這個圈子。而且，不是一兩個年輕人，是要一大群的年輕人一起進入，才有機會改變僵固的體制。

▲張博洋強調，再怎樣都會拿出比罷韓多十倍的毅力，回報選民的期待。（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋表示，「幫助台灣基進的理念壯大」這句話對他來說有了新的意義，也就是拿下議員席次。不過，很多看政治看很多年的朋友都會來關心，認為三民區參選大爆炸，綠營票有沒有空間？民進黨是否禮讓？…等問題，但對他來說，空間是爭取來的，是雙腿跑出來的，是理念相挺挺出來的，我們就是來爭取空間的人。

他強調，若將「打造以青年為主體的政黨」當成台灣未來政治進程中勢必要推動的事，那問題就不在「有沒有空間」，而是「不管怎樣都要拼出席次」。

最後，張博洋感謝2020在三民區有7.23％選民以政黨票支持台灣基進，剩下11個月的時間，會全力以赴，向支持基進的選民證明，台灣基進黨提出的參選人的表現不會讓你們失望。他說，再怎樣都會拿出比罷韓多十倍的毅力，回報選民的期待，也回報這個栽培他的政黨。