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花蓮縣警局長布達　新任戴崇賢內外勤經歷完整

▲花蓮縣長徐榛蔚主持交接典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚（中）主持交接典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮17日下午在該局親民堂舉行，典禮由縣長徐榛蔚主持交接、內政部警政署主任秘書江振茂監交，地方民意代表、鄉鎮市長、民力、警友會貴賓及其他友軍單位等約180人到場觀禮，交接儀式簡單隆重。

徐榛蔚除恭賀卸任局長蔡丁賢榮調高雄市政府警察局副局長一職外，並肯定蔡局長1年多來對於花蓮地區警政多所著墨，無論是在0402太魯閣火車事件迅速協助搶救，連續假期交通疏導順暢無塞車，查緝毒品案件、黑道幫派以及各項防疫工作，都繳出亮麗成績，在蔡局長領導及全體警察同仁努力之下，工作士氣高昂。

▲花蓮縣長徐榛蔚主持交接典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼內外勤經歷完整的新任縣警局局長戴崇賢宣誓就職。

徐榛蒔提到，花蓮治安及交通在歷任警察局長努力下都有長足進步，包括今天監交的警政署主秘江振茂也曾任花蓮警察局長，為地方治安做出寶貴貢獻，前警察局長廖美鈴任內積極配合前縣長、立法委員傅崐萁施政爭取經費打造智慧警政大樓，對於新任戴崇贒局長的到任，地方皆寄予厚望，期許戴局長到任後，在歷任局長建立的良好基礎上，發揮其專長，帶領警察局全體同仁維護良好治安。

▲花蓮縣長徐榛蔚主持交接典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新任局長戴崇贒，中央警察大學56期畢業，輔仁大學科技管理研究所碩士，歷任臺南市政府警察局善化分局、第三分局及永康分局長、保安警察第五總隊主任秘書、保安警察第一總隊副總隊長及警政署交通組組長等重要職務，內、外勤經歷完整，工作能力深獲各級長官稱許；同時期許戴局長到任後帶領警察局全體同仁做好各項警政工作，尤其在肅毒及打擊黑道幫派上務必全力以赴，並借助戴局長在交通上的專長，讓花蓮在治安、交通各方面都能更上一層樓，以不負花蓮縣民對警察的期待。

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