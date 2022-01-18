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科技結合訓練 300°螢幕情境模擬　強化警察訓練臨場反應

記者陳崑福／屏東報導

攔檢不停、駕車衝撞、持刀襲警等造成執法人員受傷事件時有耳聞，為保障第一線同仁安全，警政署斥資1500餘萬元在屏東縣政府警察局建國路靶場建置互動式情境模擬靶場，配置情境模擬設備，採最先進技術可呈現180°及300°寬視野3/5螢幕方式模擬出多種寫實的執勤狀況，真實模擬來自四面八方的危險，訓練員警正確移位防護、警戒，以及正確用槍時機之訓練。

▲屏東縣警局建國路靶場建置互動式情境模擬靶場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局建國路靶場建置互動式情境模擬靶場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局建國路靶場建置互動式情境模擬靶場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這套情境模擬訓練系統，是透過電腦科技模擬執勤情境，內容包含家暴案件、取締酒駕、追捕歹徒、聚眾鬥毆等計有700多種執勤可能會遇到的突發狀況，讓執法人員面對四周危險情境互動演練，讓員警有身歷其境的感受，也能因應各種不同治安狀況自製影片，為了提高學習成效，在訓練過程中或結束後，亦可利用回播或暫停系統，由訓練教官隨時針對狀況作講評和最直接的指導。

縣警局長劉印宮表示，透過這套系統，讓員警了解勤務中面臨的各種狀況，如何警戒、移位及相互掩護，如何與歹徒互動，研判用槍時機進而開槍射擊等，這些訓練除了能精進員警的執勤技巧外，更能藉由情境模擬訓練，彌補年輕同仁執勤經驗不足的缺點，讓執勤安全得到更大的保障。

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