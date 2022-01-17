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台南市警局高階警官聯合交接 　張樹德等19位警官就任新職

▲台南市警局17日下午1時舉辦高階警官卸任、新任聯合交接典禮，計有張樹德等19位警官異動，由副市長趙卿惠主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局17日下午1時舉辦高階警官卸任、新任聯合交接典禮，計有張樹德等19位警官異動，由副市長趙卿惠主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局17日下午1時舉辦高階警官卸任、新任聯合交接典禮，計有張樹德等19位警官異動，由副市長趙卿惠主持，多位民意代表到場觀禮，為落實防疫政策，部分警察人員採視訊方式與會，典禮莊嚴隆重。

▲台南市警局17日下午1時舉辦高階警官卸任、新任聯合交接典禮，計有張樹德等19位警官異動，由副市長趙卿惠主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局相關人事異動：1、主任秘書張樹德，調任副局長。2、警政署警政委員張春波，調任副局長。3、督察長葉明潭，調任高雄市警局督察長。4、新竹縣警察局局長吳敬田，調任主任秘書。5、苗栗縣警察局局長周煥興，調任督察長。6、永康分局分局長呂世明，調陞警政署公共關係室主任。7、二分局分局長許坤田，調陞警政署保五總隊主任秘書。8、第六分局分局長陳錦文，調陞警政署行政組副組長。9、白河分局分局長陳明宏，調陞警政署警監督察。10、第四分局分局長甘炎民，調任永康分局分局長。11、學甲分局分局長王子雄，調任第四分局分局長。12、第三分局分局長朱信憲，調任第二分局分局長。13、善化分局分局長歐祖明，調任第三分局分局長。14、市警局犯罪預防科科長劉怡宗，調任善化分局分局長。15、麻豆分局分局長許敏能，第六分局分局長。16、刑事鑑識中心主任林中興，調任麻豆分局分局長。17、警政署人事室科長顏勤峰，調任佳里分局分局長。18、警政署教育組科長蔡宗昌，調任學甲分局分局長。19、台中市警局保安警察大隊大隊長劉其賢，調任白河分局分局長。

▲台南市警局17日下午1時舉辦高階警官卸任、新任聯合交接典禮，計有張樹德等19位警官異動，由副市長趙卿惠主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

趙副市長於聯合交接典禮中，重申「市政做得更好，市民過得更好」的施政目標，期勉警察同仁持續檢肅非法、交通強力執法，堅守防疫崗位，讓市民有安全感；最後，期許新任分局長能持續帶領同仁做好治安、交通及為民服務工作，共同守護臺南，打造安全宜居城市。

▲台南市警局17日下午1時舉辦高階警官卸任、新任聯合交接典禮，計有張樹德等19位警官異動，由副市長趙卿惠主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

趙卿惠副市長提出3點期勉：一、持續檢肅非法，淨化治安：綜觀去年全市整體治安面貌，不僅全般刑案、暴力、竊盜及詐欺犯罪發生數減少，全般刑案破獲率也明顯提升至98.46％，其中打詐績效更連續3年為六都第一，與超商、金融機構聯手攔阻詐騙件數連續3年六都最佳，阻詐成效優異，使本市堪稱「最難詐騙的城市」，在此特別提出嘉勉；此外，市民對於治安滿意度逐年提高，與警察局強力檢肅暴力犯罪有關。經統計，本市暴力犯罪案件去年發生件數較前年大幅減少31件，發生件數為六都最低；槍擊案件發生件數亦較前年減少6件，破獲率更是100%，顯見警察局防制暴力的成效與決心。請警察同仁持續清查轄內幫派、不法組合勢力，以查人脈、斷金流等手段，檢肅幫派、黑道賴以為生的營業處所，更請同仁秉持有案必查、嚴辦到底，向上溯源、向下刨根的決心，共同守護市民朋友生命、身體及財產安全。

▲台南市警局17日下午1時舉辦高階警官卸任、新任聯合交接典禮，計有張樹德等19位警官異動，由副市長趙卿惠主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、交通強力執法，降低交通事故，確保用路人安全：警察局運用GIS大數據分析，針對台南市交通事故進行肇因分析，據以強力執法，並陸續規劃執行「路口未禮讓」、「轉彎未依規定」、「酒後駕車」及「取締違規大型車輛」等大執法勤務。在警察局強力防制下，去年酒駕肇事件數比前年同期減少63件(-7.48％)，取締大型車交通違規件數較前年同期增加1,777件(+18.52％)；去年大型車A1事故15件，較前年同期減少12件(-44.4％)，有效確保市民行的安全。

▲台南市警局17日下午1時舉辦高階警官卸任、新任聯合交接典禮，計有張樹德等19位警官異動，由副市長趙卿惠主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三、堅守崗位，展現防疫成效：防疫仍是台南市當前首要工作，台灣疫情仍然嚴峻，不容片刻大意；警察局同仁在防疫期間的貢獻有目共睹，除執行稽查、宣導外，更即時啟動協尋居家檢疫、隔離者機制，打擊疫情假訊息，落實跨域合作，積極協助市政府主管機關，擔任台南市防疫工作重要防線。

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