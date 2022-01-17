雲林縣新、卸任警察局長交接　警政研究所博士李謀旺掌兵符

▲雲林縣警察局於今日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長張麗善主持，內政部警政署副署長李永癸監交。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局於今（17）日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長張麗善主持，內政部警政署副署長李永癸監交，典禮中對已故朱前局長表達感謝，交接儀式隆重。新任局長李謀旺，中央警察大學51期消防警察學系畢業、警政研究所博士，職務歷練相當完整豐富，在工作上表現優異，深獲各級長官的肯定。

雲林縣長張麗善受訪表示，首先感謝朱故局長，其認內對於治安交通關懷同仁服務鄉親做了很大的努力也奠定相當好的基礎，代理局長林振華及副局長陳源輝在局長遺缺尚未派補之前帶領軍心，持續將朱故局長的任務繼續守住，也祝福李謀旺局長順利接任不僅是開啟新頁，並以其本身專業及經驗全力守護雲林鄉親。

內政部警政署副署長李永癸致詞中表示，故朱前局長宗泰自2020年9月到任後，各項勤、業務及專案工作均能全力以赴，其敬業、治軍嚴厲、勇於接受挑戰與不居功的個性，直至生命最後時刻，仍盡忠職守，奮戰到人生最後一刻，在此特別感謝故朱前局長一生為治安與警界的貢獻。

▲新任局長李謀旺，中央警察大學51期消防警察學系畢業、警政研究所博士，職務歷練相當完整豐富，在工作上表現優異，深獲各級長官的肯定。（圖／記者蔡佩旻攝）

新任李局長謀旺，中央警察大學51期畢業，警政研究所碩士、博士，歷任本署科長、高雄市政府警察局六龜、林園、左營、鳳山及苓雅分局長、保安警察第七總隊主任秘書、保安警察第三總隊副總隊長及本署行政組組長等職務，任職期間督屬執行加強檢肅治平專案目標、社區治安及嚴重特殊傳染性肺炎防疫等各項專案工作，並爭取核列本署相關防疫預算計新臺幣9億264萬餘元。

警政署副署長李永癸指出，李謀旺局長內外勤經驗豐富，各項專案工作均能圓滿達成任務，深獲各級長官肯定，今為借重其長才，特予調任雲林縣警察局局長，希望李局長就任後，能發揮所長，繼續推動警察局各項勤、業務，並能與有關單位加強溝通協調，領導全體同仁共同努力，以創造更輝煌的工作成果。

新任李局長謀旺表示，在故局長朱宗泰所建立的良好基礎之下，將盡力達成縣長所交付任務及警察本業工作，不曉得能不能做到如故朱局長如此好的水準，但將會盡量地來帶領雲林縣警察局的同仁追上，做好治安、交通及本業工作。

▲雲林縣警察局於今日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長張麗善主持，內政部警政署副署長李永癸監交，雲林縣多位民代及各界賢達出席與會，典禮中均對已故朱前局長表達感謝。（圖／記者蔡佩旻攝）



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