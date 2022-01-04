不可不知！1年狂閃1.3萬張罰單　彰化最強追焦測速桿在這裡

▲東外環2.2K測速桿榮登桿王寶座。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

年度桿王！彰化去(2021)年10大固定式測速照相取締路段排名出爐，前10名共開出9萬3246張罰單，以汽車超速基本罰1600元計算，高達1億4900多萬元，一旦加上超速累進，款項將超過2億元，其中又以台74線東外環2.2K測速桿取，「閃」了1萬3442張超速罰單為最強，蟬聯3連霸，榮登桿王寶座。

彰化縣警局在全縣裝設有64支固定式測速照相桿，其中有34支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，以彰化市11支為最多，光是139線道就設了2支，而139線道限速40K與前年相比，在警方的強力宣導執行下，已經退居第10名。埤頭鄉與芳苑鄉均設5支，主要都以不定向為主，裝設位置都在易出車禍的高風險路段。

▲139縣道測速桿退居第10名。（圖／ETtoday資料照）

前10名固定式測速照相取締路段與件數，分別為彰化市省道台74甲線東外環道2.2K處13,442件、和美鎮省道台61乙線5.735K處1萬1131件、埤頭鄉縣道152線16.5K處9514件、員林市員埔路與三潭巷口9142件、省道台74甲線東外環道3.68K處（東外環往北）9132件、省道台74甲線東外環道8.02K處（北上）8608件、和美鎮線東路5段291號南側170公尺8401件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口8247件、縣道148線12.69K（溪湖鎮二溪路）7880件、縣道139線20.153K處7749件。

縣警局交通隊長林世明對此呼籲，設置測速桿主是要約束駕駛人要遵守車速限制，測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，就是提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要。