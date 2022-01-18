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2養雞場爆H5N2禽流感疫情　彰化撲殺3.8萬隻蛋雞

▲彰化2處蛋雞場爆發禽流感撲殺3萬餘隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲彰化2處蛋雞場感染禽流感撲殺3萬8千隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

又爆發禽流感！竹塘鄉、大城鄉各有1處蛋雞場，日前主動監測及主動通報後採樣送驗，經家衛所診斷後，確定皆感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今(18)日撲殺3萬8,118隻蛋雞，並完成消毒工作。

雞蛋價格高漲，彰化從去年底至今有5處蛋雞場發生禽流感，超過14萬隻雞被撲殺，重挫養禽業者，為了防止病毒蔓延，彰化動物防疫所已於17日及18日在芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、二林鎮四鄉鎮安排專車定點發放消毒藥品，以強化禽流感防疫措施以降低禽流感發生率。

▲彰化2處蛋雞場爆發禽流感撲殺3萬餘隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲蛋雞場感染禽流感3萬8千隻雞全撲殺。

動物防疫所長董孟治指出，冬季為禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

▲彰化2處蛋雞場爆發禽流感撲殺3萬餘隻雞。（圖／彰化動物防疫所提供）

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