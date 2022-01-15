驚悚！彰化逆孫持刀砍傷嬤　行兇刀刃竟不翼而飛

▲彰化逆孫砍傷阿嬤，刀刃不翼而飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮今（15日）林姓男子(27歲)，今日上午與同住家人發生口角，再持一把舊的料理刀砍傷阿嬤，造成阿嬤臉部及頭部多處撕裂傷、左胸中刀，血流如注，警消獲報後，立即將傷者送往醫院急救中，令人驚駭的是刀刃卻不翼而飛，只剩下刀柄，林男也被帶回派出所進一步調查。

▲林嫌被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

上午8時22分彰化縣消防局據報後，隨即派遣線西及和美消防分隊前往救護，到達現場患者為1名76歲阿嬤，頭部及臉部有多處撕裂傷，給予清洗傷口及使用紗布及彈性繃帶加壓止血，依危急度判斷就近送往彰濱秀傳醫院急救。

案件發生後阿嬤的家人忙著在清理現場，整理碎裂玻璃鋁門，磨石子地板上有斑斑血滴、就連戶外也放著一件沾滿鮮血的紫色外套，現場怵目驚心，鄰居一大早便被警消聲音吵醒，但對砍傷事件噤聲不多發一語。

▲紫色外套沾滿血跡。（圖／記者唐詠絮攝）

由於林男有毒品前科，去年11月才因施用第二級毒品，被彰化地方法院判有期徒刑5月，全案還在上訴中，今日上午8時許，彰化警方接獲家庭暴力案件，前往現場進一步了解，才知道林男在家裡翻找東西時，與同住家人發生口角衝突，阿嬤遭受波及，被孫子砍傷，更令人弔詭的是林嫌砍阿嬤的料理刀，只剩下刀柄，刀刃卻不知去向，全案目前正進一步調查釐清中。

▲大門玻璃碎裂。（圖／記者唐詠絮攝）

▲地板沾有斑斑血跡。（圖／記者唐詠絮攝）