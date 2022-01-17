花780住旅宿抽中125萬青年宅！他第2通才接電話　只淡定說2字

▲彰化5倍券振興抽獎。（圖／翻攝自彰化縣政府直播，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化5倍券振興加碼活動第一次抽獎直播記者會，今(17)日上午在縣府中庭舉行，由縣長王惠美、藝人沈玉琳在律師陳振吉見證下，抽出6,021位幸運得主，送出6,000個現金大紅包、20台電動機車，一名在工地上班的黃先生，僅在彰化市1間旅館消費780元，奪得大獎1房型青年住宅，可換等值現金125萬元，超級幸運。

縣長王惠美接通電話，第一次嘟了「11」聲沒人接，轉到語音信箱，第二通電話響3聲後終於「喂」，王惠美說「恭喜你！抽中了價值125萬元的青年住宅」，他接起電話還停頓了大約5秒鐘，聽完王惠美的賀喜後，他也解釋，他是從事營造業，正巧在工地上班，訊號不好，接著用平靜又淡定的語氣說了2聲「謝謝」，隨即掛斷電話。

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縣長王惠美表示，「花在彰化好禮一把抓」振興加碼活動10月中開始起跑，目前已累計登錄超過500萬筆，消費金額突破26.2億元大關，活動到6月30日止，抽獎時間還有4月與7月，大家要把握機會。

▲彰化縣長王惠美現場合照。

王惠美指出，只要在彰化縣消費200元就可參加摸彩，花越多就越有機會，將一張收據、發票或台灣Pay明細，上傳到「花在彰化好禮一把抓」網站登錄，就可參加摸彩。

王惠美強調，為了讓大家把錢「花」在彰化，4月份的第二次抽獎，只要累積登錄的消費金額超過60億元，將再加碼「50個2萬元現金紅包」、「10台電動機車」，還有「特別獎青年住宅2房型(等同300萬元現金)」，且第500萬個抽獎序號後的幸運兒，以百萬序號為倍數，也就是500萬、600萬、700萬等等，以此類推符合資格的幸運兒，經核對領獎資格無誤後，不用抽就可直接獲得1萬元現金紅包，歡迎全國民眾來彰化共襄盛舉，把錢「花」在彰化。

▲彰化縣長王惠美抽出青年住宅。

王惠美指出，今天總共有6021位幸運得主，因人數滿多，將會在2天內發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，也為了避免得獎者舟車勞頓，並降低染疫風險，縣府這次也特別推出「以網路取代馬路」，開辦「電子送件領獎」。

經綠處提醒中獎民眾，只要30日內把領獎三項文件，也是就【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照回傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，將盡快發放，手腳快的中獎民眾就有機會在過年前拿到現金紅包，可在過年期間在彰化繼續消費，還有下一波中獎的機會。

▲縣長王惠美與中頭獎黃男通電話。