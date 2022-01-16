「真妮結婚沒？」正妹警太像鄧紫琪　反搶演練扮匪鄉親樓歪成媒人

記者游瓊華／彰化報導

農曆春節將至，警方舉辦防搶演練，彰化縣溪湖警分局由女警賴真妮、巡官陳秉威２人扮演鴛鴦大盜行搶，最後遭警方圍捕制伏。其中女警賴真妮外相清秀神似歌手鄧紫琪吸引全場目光，紛紛探聽「真妮結婚沒？」也讓警方哭笑不得。

▲「真妮結婚沒？」正妹警太像鄧紫琪，反搶演練扮匪民眾樓歪成媒人。（圖／合成照片）



▲這場演練由賴真妮、陳秉威扮演情侶口罩掩面，持槍衝進埔心地區銀行搶。（圖／民眾提供）



這場演練由賴真妮、陳秉威扮演情侶口罩掩面，持槍衝進埔心地區銀行搶，陳秉威相當入戲，一連喊好幾聲「搶劫、不要動、動作快！」喝令行員交出現金，但行員機警按下保全系統報警，溪湖分局獲報後，隨即派員前往制服鴛鴦大盜。

另一名把風共犯，見事跡敗露駕車逃逸，警方管制埔心地區各聯外道路、橋梁，終於在柳橋東路上，以雞爪釘等攔查工具攔截到搶匪人、車，隨後大批支援警力到場，在優勢警力下順利壓制搶匪，過程逼真，訓練精實。

溪湖分局長林書慶表示，年關將近，各金融機構及民眾提領現金需求大增，若有大量現金需至金融機構存取，可撥打110報案專線，警方會協助護送，以確保安全；如不幸遭遇搶匪，保持冷靜，切勿頑強抵抗，記下歹徒穿著、容貌、交通工具、車牌號碼與逃逸方向，使警方能迅速查緝犯嫌到案。