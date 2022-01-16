　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「真妮結婚沒？」正妹警太像鄧紫琪　反搶演練扮匪鄉親樓歪成媒人

記者游瓊華／彰化報導

農曆春節將至，警方舉辦防搶演練，彰化縣溪湖警分局由女警賴真妮、巡官陳秉威２人扮演鴛鴦大盜行搶，最後遭警方圍捕制伏。其中女警賴真妮外相清秀神似歌手鄧紫琪吸引全場目光，紛紛探聽「真妮結婚沒？」也讓警方哭笑不得。

▲「真妮結婚沒？」正妹警太像鄧紫琪，反搶演練扮匪民眾樓歪成媒人。（圖／民眾提供、合成照片）

▲「真妮結婚沒？」正妹警太像鄧紫琪，反搶演練扮匪民眾樓歪成媒人。（圖／合成照片）

▲「真妮結婚沒？」正妹警太像鄧紫琪，反搶演練扮匪民眾樓歪成媒人。（圖／民眾提供、合成照片）

▲這場演練由賴真妮、陳秉威扮演情侶口罩掩面，持槍衝進埔心地區銀行搶。（圖／民眾提供）

這場演練由賴真妮、陳秉威扮演情侶口罩掩面，持槍衝進埔心地區銀行搶，陳秉威相當入戲，一連喊好幾聲「搶劫、不要動、動作快！」喝令行員交出現金，但行員機警按下保全系統報警，溪湖分局獲報後，隨即派員前往制服鴛鴦大盜。

▲「真妮結婚沒？」正妹警太像鄧紫琪，反搶演練扮匪民眾樓歪成媒人。（圖／民眾提供、合成照片）

另一名把風共犯，見事跡敗露駕車逃逸，警方管制埔心地區各聯外道路、橋梁，終於在柳橋東路上，以雞爪釘等攔查工具攔截到搶匪人、車，隨後大批支援警力到場，在優勢警力下順利壓制搶匪，過程逼真，訓練精實。

溪湖分局長林書慶表示，年關將近，各金融機構及民眾提領現金需求大增，若有大量現金需至金融機構存取，可撥打110報案專線，警方會協助護送，以確保安全；如不幸遭遇搶匪，保持冷靜，切勿頑強抵抗，記下歹徒穿著、容貌、交通工具、車牌號碼與逃逸方向，使警方能迅速查緝犯嫌到案。

►睡覺也能暖到心坎裡

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
快訊／西堤群聚狂燒「再揪4確診」！　今增9例
「小蜜桃姐姐」變了？40歲近況曝光　結婚前後對比照被翻
再槓陳時中不禁內用！醫自首打球「口罩沒戴好」　最後1句酸爆
快訊／西堤再爆3名顧客染疫　今一口氣增5人確診
彭文正自爆「全家確診Omicron」！　不想讓她知道
第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌」嚴重後果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轉運站偷學生高級安全帽　跳蚤市場老闆「一條鞭作業」

F-16V失事第6天　大型機具進駐加速打撈作業！要將飛官完整帶回

「真妮結婚沒？」正妹警太像鄧紫琪　反搶演練扮匪鄉親樓歪成媒人

高雄百公斤男酒駕頑抗！警掛彩急叩救兵　女兒到警所看這一幕哭了

遭檢舉達人盯上！他2分鐘連收5張罰單　靠交通新規定扳回一城

湖口致佳科技惡火狂燒9小時！「內囤化學物」怪手開挖

攔計程車擋道被按喇叭　4酒客登公車嗆輸贏！警霸氣喊：下來

高雄港鷹架塌2死6傷　華運遭勒令停工！最高罰30萬

南投10口擠破屋　存款卻破千萬擁大片土地！議員：婉謝捐款

台南流動賭場樹下公然聚賭　南警查獲場主及賭客28人

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陳奕回家了！家屬含淚招魂　殉職飛官妹妹一次就聖筊

男大生偷騎同學26萬黃牌重機　失控自撞爆頭亡…最後身影曝

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

《全明星3》誰脾氣最差？小煜：就是他！　丟丟妹大吼叫賣...王子「嚇到往後彈」XD

轉運站偷學生高級安全帽　跳蚤市場老闆「一條鞭作業」

F-16V失事第6天　大型機具進駐加速打撈作業！要將飛官完整帶回

「真妮結婚沒？」正妹警太像鄧紫琪　反搶演練扮匪鄉親樓歪成媒人

高雄百公斤男酒駕頑抗！警掛彩急叩救兵　女兒到警所看這一幕哭了

遭檢舉達人盯上！他2分鐘連收5張罰單　靠交通新規定扳回一城

湖口致佳科技惡火狂燒9小時！「內囤化學物」怪手開挖

攔計程車擋道被按喇叭　4酒客登公車嗆輸贏！警霸氣喊：下來

高雄港鷹架塌2死6傷　華運遭勒令停工！最高罰30萬

南投10口擠破屋　存款卻破千萬擁大片土地！議員：婉謝捐款

台南流動賭場樹下公然聚賭　南警查獲場主及賭客28人

快訊／桃園西堤群聚風暴狂燒！採檢再揪4確診　累計今已增9例

喬科維奇最終審判4小時沒結論　127名選手苦等澳網賽程公布

拿完紅包換新機？　三星被爆將登場S22系列全面漲3000元！

Honda「美規版」HR-V設計圖釋出！粗獷外型超合美國消費者胃口

狂吸草莓珍珠！最新「3款夢幻草莓手搖杯」開喝　還淋了鹹甜奶蓋

我愛哥哥～歐告「臉貼肚子」張嘴討摸摸　網萌暈：黑狗最撒奶

陸新增65例本土確診　北京也失守「Omicron一周侵入6省」

楊冪「下身失蹤」視線直逼臀下！頂前衛公主切藍髮帥氣登封

柯建銘喊合作開放核食　國民黨：勿忘779萬人反核食

藍心湄百坪豪宅換新家具「出動大吊車才搬得進」！　奢華設計曝光

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

社會熱門新聞

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

華運最後一名受困工人救出　無呼吸心跳送醫不治

快訊／湖口科技工廠「深夜大火」　在地人聞到濃濃塑膠氣味

新竹科技廠「化骨水槽」大火空拍曝光

台中男醉倒路邊！一聽「你老婆來了」秒醒

約北宜夜跑　他過彎填海4車連撞

南投10口擠破屋存款卻破千萬！　議員：別捐款

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

整顆頭捲入起重機內　宅配公司工人慘死

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓

台南流動賭場樹下聚賭查獲28人

高雄港鷹架塌2死6傷　華運遭勒令停工！最高罰30萬

全台唯一運作五分車翻了　甘蔗灑軌道

更多熱門

相關新聞

高雄百公斤男酒駕頑抗！警掛彩急叩救兵

高雄百公斤男酒駕頑抗！警掛彩急叩救兵

高雄市一名男子酒駕騎電動車，被巡邏員警攔查並進行酒測，滿身酒味的他不僅「拒測」，還硬是要把車騎走，為了保護他的安全，員警對他實施「保護管束」，沒想到身型壯碩、近百公斤的他「頑強抵抗」，造成員警受傷，不得不呼叫支援警力，最後七、八名員警才將他制服帶回派出所。員警私下說，「根本就是跟野生山豬在搏鬥。」

攔計程車擋道被按喇叭　4煞登公車嗆輸贏

攔計程車擋道被按喇叭　4煞登公車嗆輸贏

麝香豬疑遭狠心丟下車命危　新北追查

麝香豬疑遭狠心丟下車命危　新北追查

全台唯一運作五分車翻了　甘蔗灑軌道

全台唯一運作五分車翻了　甘蔗灑軌道

華運勞工跌落鷹架原因曝　2人搶救無效亡

華運勞工跌落鷹架原因曝　2人搶救無效亡

關鍵字：

防搶演練女警鄧紫琪彰化溪湖警局影音明星臉撞臉賴真妮

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

Toyz帶人堵前同事　經紀人曝內幕

快訊／Toyz詐賭丁特遭索賠600萬

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

李靚蕾同框王力宏助理　舊照被翻

劉樂妍赴陸謊報年齡「只有28歲」！　被女星檢舉

日海嘯最新災情曝！23萬人避難　火山噴巨量閃電

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面