聯結車撞死重機騎士　法官判肇事駕駛要燒「藍寶堅尼」給死者

▲高雄一名父親希望燒重機和藍寶堅尼給車禍死亡的愛子。（圖／示意圖，非當事車輛，與本案無關／業者提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄧姓男子2018年間騎重機被違規右轉的聯結車撞上，送醫不治，鄧父提告求償1189萬元，還要求被告燒紙紮重機及超跑藍寶堅尼給死者，一審法官認為這並非一般殯葬儀式判不准，鄧父不服上訴，高雄高分院審理後除了判肇事的田姓司機及其公司須賠253萬元外，也認同鄧父請求的紙紮重機和藍寶堅尼是傳統觀念「事死如事生」，改判准鄧父這部分5200元的請求。

這起車禍發生在2018年5月23日下午1時許，24歲的鄧姓男子騎著大型重機，行經大寮區河堤路一段，被一名逆向橫切馬路右轉的聯結車撞上，鄧男連人帶車被撞倒在路邊，傷重不治，事後田姓司機（55歲）因業務過失致死罪遭判刑1年定讞。

鄧父痛失愛子後提告求償，法院一審時，鄧父指陳兒子本來是職業軍人，退伍後專職水電工作，生前酷愛重型機車、超跑等交通工具，他擔心兒子在陰間沒錢可花，所以花了快5萬2000元買了59擔庫錢（庫錢為陰間冥幣，1擔約1000萬冥幣）、約5億9000萬冥幣，以及紙紮的藍寶堅尼和重型機車給他，將這筆花費共74萬5000元全部都算在喪葬費裡，一併求償1000多萬。

田姓司機和貨運公司則認為鄧父喪葬費用求償金額太高，要求降低庫錢金額、剔除紙紮超跑及重機費用，只願意認賠30萬餘元左右。

一審法官按鄧男生前身份地位、收入，認為庫錢應酌減為2萬元，至於「藍寶堅尼」、「重型機車」等紙紮物品，只是死者親屬為展現對死者生前的思念所為額外支出，並非一般殯葬儀式實際所需要，應予剔除。

鄧父不服提起上訴，二審高雄高分院認為，傳統觀念認為對待亡者應「事死如事生」，所以台灣民俗信仰中，會以燒紙錢、紙紮屋向亡者表達思念，希望已逝親屬能在另個世界享受優渥生活，所以紙紮費用不能說與喪葬禮俗無關。

合議庭審理認為，鄧男生前酷愛重型機車等交通工具，鄧父燒給他各價值2600元的紙紮「藍寶堅尼」、「重機」等紙紮用品，尚與禮俗及鄧男身分、地位相當，屬喪葬必要費用，判准田和貨運公司須賠償這部分5200元。

而這起車禍經事故責任鑑定結果，田姓司機肇責比例為8成，鄧男要自負2成責任。法官審理後判田姓司機及其公司須賠償近253萬元，扣除已領的強制責任險保證金200餘萬元，肇事方還須賠償51萬餘元給鄧父，全案仍可上訴。