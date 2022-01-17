日系「忍者」重機沿路炸街！22歲男耍帥遭攔檢　3600元飛了

記者白珈陽／台中報導

台中警方16日晚間與環保局、監理站展開聯合稽查，於西區高強度取締酒駕封閉式路檢，不僅查獲酒駕1件，還攔查9輛疑噪音車、改裝車，其中1輛萊姆綠色的日系「忍者」系列的重機，新車要價近30萬元，酷炫顏色加上肌肉感外觀相當吸睛，因沿途高分貝「炸街」遭攔，經噪音檢測超標，當場依法開罰3600元。

▲第一警分局昨查獲噪音車「忍者」重機，當場開罰許姓車主3600元。（圖／民眾提供）

為致力維護轄區安寧，台中警方對於噪音車炸街擾民行為嚴正執法，除不定期擇適當地點規劃執行「環、警、監聯合稽查」外，另每日於轄內各重要路段加強編排警力，利用科技執法移動式測速照相，結合「靜城專案」勤務，強力取締超速車輛外，並針對疑似噪音車輛加以錄影蒐證，通報環保機關進行檢測，經統計，去年台中第一警分局已通報近百件；另使用科技執法移動式測速照相，取締超速違規14892件。

台中第一警分局昨晚於西區五權西路與忠明南路口，執行封閉路檢，結合環保局、監理單位聯合稽查，查獲酒後駕車1件，另共攔查9輛疑似噪音車、改裝車，其中3輛未符標準，均依噪音管制法等相關法規予以開罰，共計罰鍰9000元。

▲警方昨攔查9輛疑似噪音車、改裝車。（圖／民眾提供）

其中遭罰的一件噪音車，當時警方聽到一陣巨大引擎聲浪，立即呼喊無線電通知路檢點警力合作，以「甕中捉鱉」方式將其攔查，並將車輛引導至檢測地點。只見許姓車主（22歲）騎著一輛帥氣的經典萊姆綠KAWASAKI NINJA，隨著警方的引導駛入檢測站。該車俗稱「忍400」，是日系品牌經典「忍者」系列的輕跑車，經環保局及監理站人員現場查驗後，噪音檢測未能過關，超過標準值15分貝，現場依法予以開罰3600元。

台中市第一警分局長張啓祥呼籲，為因應「111年加強重要節日安全維護工作」，即日起為維護民眾「虎年平安過好年」，本分局將持續嚴正執法，絕不懈怠，民眾千萬不要任意改裝車輛及超速競駛，務必維護用路人的生命及財產安全。

張啓祥提醒民眾，歲末年終及農曆春節到，與親友聚會如有飲酒，請善用代駕服務或搭乘大眾運輸工具，本分局將持續秉持「酒駕零容忍」的執法態度，高強度規劃勤務取締酒駕，堅決掃除「醉」犯，守護民眾安全。

