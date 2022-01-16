國道下匝道未打方向燈遭罰3千　駕駛辯「故障」求免罰遭打臉

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子駕駛自小客車行經國道3號九如匝道，未打方向燈就變換車道，遭檢舉被告發，罰鍰3000元，他不服，以案發時方向燈突然故障導致，且立即在隔天修復；法官認為，駕駛人有確保裝置可能使用之義務，也應避免如此突發事故發生義務，自當應對此等突發事故負責，駁回他訴訟。

陳姓男子駕駛自小客車於2021年5月2日17時52分許，行經國道3 號南向390公里，因有「未依規定變換車道（未使用方向燈）」違規情事，被民眾檢舉，為警開單告發，罰鍰3000元。

他以未使用方向燈的違規行為，係因車輛行駛中臨時發生之間歇性故障情形，並非有意為之規行為，且於隔日立即維修處理，所遇故障情形實無法事先預防與處置，聲請原處分撤銷。

法官勘察錄影帶，發現陳男駕駛車輛行駛順暢、並無有因突然之故障而停頓、晃動情形，尚難判定原告駕駛之車輛是否確有方向燈間 歇性故障現象。

但駕駛行車前應注意方向盤、煞車、輪胎、燈光、雨刮、喇叭、照後鏡及依規定應裝設之行車紀錄器、載重計與轉彎、倒車警報裝置等須詳細檢查確實有效、發揮作用，也是駕駛人的義務，陳男雖稱是方向燈損壞的突發事故，也要對此負責，駁回該訴訟。