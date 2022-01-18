夏威夷擬修改「完整接種」定義！　打過加強劑才能入境免隔離

▲夏威夷當局擬修改「完整接種」定義。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

全球已有多個國家要求必須「完整接種」疫苗才能入境，不過由於新變異株Omicron肆虐，如今傳出夏威夷擬修改「完整接種」的定義，要求旅客必須接種加強劑才可以在入境時免除隔離，否則就要提供1天內的核酸檢測陰性證明，或是自費隔離5天。

根據《每日郵報》報導，夏威夷將成為美國第一個要求旅客接種加強劑的州，州長大衛·伊藝 （David Ige）宣布了新的邊境防疫政策並稱，「我們希望那些已經完整接種疫苗的旅客能在5到6個月之內接種加強劑。同時我們也考慮針對邊境防疫採取新的必要措施。」

▲夏威夷疫情升溫，當地醫療資源陷入緊繃。（圖／達志影像／美聯社）



根據夏威夷現行規定，民眾如果不想要在入境後隔離5天，就必須接種完整疫苗，或是提供1天內的陰性證明。然而夏威夷目前疫情再度飆漲，不論是確診病例、住院率或是死亡率都受到Omicron影響，不斷升高。因此也促使伊藝提高邊境防疫強度，以保護當地居民的健康安全。

其中修改「完整接種」的定義就是第一步。他強調，會有足夠的時間給相關人員反應，新制至少2個星期後才會實行，讓民眾可以適時地修改計畫，並在入境前去接種第3劑疫苗。

另一方面，夏威夷17日新增4700例確診，累計病例來到17萬4586例。伊藝與官員們也在考慮是否要規定當地民眾施打過加強劑後，才能前往餐廳用餐或是參加大型活動，不過伊藝也強調，一切仍取決於各地首長。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》