畢旅排去竹苗「前一晚喊卡」吸熱議！高雄媽失望：孩子難過哭了

▲老師傳訊息的時候，孩子已經興高采烈地收好行李。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「孩子都難過地哭了。」一位媽媽17日晚上在臉書發文，說小六的兒子當天早早回家，自己把行李準備好，卻得知期盼已久的畢業旅行因疫情臨時取消。想到先前孩子的運動會草草結束，畢旅又出狀況，讓她相當心疼。貼文一出，有人力挺學校做法，也有家長完全能懂原PO的心情，意外引發兩派網友議論。

高雄市楠梓國小原本安排六年級學生今（18）日至20日到新竹、苗栗與台中等地畢業旅行，但因為活動地點出現本土疫情案例，校方決定暫緩辦理，並讓學童一樣到校上課，也會正常供餐。

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就有家長發文，說兒子滿心期待畢業旅行，要出發前一天，早早就回家把行李準備好，她晚上卻收到通知，「很抱歉通知大家，學校臨時決定，我們的畢旅要暫緩實施了。」原PO看了也很無奈，「前一晚取消……12月的運動會沒開放草草結束，畢旅又遇到這樣 ，孩子都難過地哭了。」

▲老師表示，有強烈跟學校爭取過，但畢旅還是取消了。（圖／原PO授權使用）

對於學校的決定，家長不禁覺得有點失望，尤其是在前一刻取消，難免讓人有種「什麼都沒了」的感覺。而且老師貼給家長的訊息中，也直呼遺憾，「這個決定，老師也是七點多才被告知，六年級導師也強烈跟學校爭取過，但很遺憾，還是無法改變。」

▲前一晚被通知畢旅取消，讓小六生難過地哭出來。（圖／原PO授權使用）

貼文一出，有網友也直呼可惜，「也太臨時了，孩子一定超難過的」、「這樣孩子會好難過呀」、「回憶少一份，可惜」、「天啊～畢旅就這樣被消失……要是我，我也會超失望。」但不少人力挺學校做法，「疫情擴散，無奈」、「多安慰小孩吧！畢竟身體健康重要」、「去的前一天取消，總比去到一半取消好。」

不過，從楠梓國小「六年級家長通知書」來看，校方雖然表示暫緩辦理，但也強調「後續會視疫情減緩狀況，再擇期辦理」。對此，校長趙梓晴則表示，因為17日下午收到高市教育局公文，建議校方盡量勿前往出現本土病例的縣市，若要前往得一周前提計劃至教育局核備，她才會決定臨時喊卡。

▲學校發公告通知。（圖／翻攝自楠梓國小）

趙梓晴指出，畢業學童多達290位，她自然不能帶著孩子去冒險，尤其旅行地點還出現疫情。最後她也說，畢旅不是就取消了，校方會觀望本土疫情狀況，看是否選在農曆年後或調整行程。