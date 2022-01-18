方芳統戰這點最可怕　鄉民女神怒：彷彿傷害台灣人像殺螻蟻

▲方芳統戰言論讓鄉民女神痛批「封建奴才思維」。（左圖／翻攝微博／右圖／翻攝鄉民女神黃瓊慧臉書）

記者張靖榕／綜合報導

67歲資深演員方芳在移居中國大陸後，近日在節目上公然抨擊台灣，形容統一台灣就是「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。」對此鄉民女神qn（黃瓊慧）發文痛批，老牌藝人為了混口飯吃各種討好諂媚大家都知道，但居然說出這種「封建奴才」一般的言論，她更點出最可怕的是方芳一派輕鬆講統戰台灣，彷彿台灣人的性命就像螻蟻一般。

黃瓊慧17日深夜發文點名「甘願淪為統戰樣板的老牌藝人方芳」，表示講出和平統一才能救台灣這種話並不意外，「大家也知道妳不就是為了混口飯吃、各種討好諂媚，可是她居然上中共官媒，鼓吹中國該好好教訓台灣、這個小孩才會乖！」誇張言論讓黃痛批，「這種封建奴才一般的思維居然到現在還存在著，真心傻眼。」

最讓黃瓊慧感到可怕的是，方芳是雲淡風輕地講著台灣人最不希望發生的事，包括中共武力犯台或軍機繞台，「來自鄰國各種可能的威脅」，態度就像「傷害任何一個台灣人像殺死一隻螻蟻一般不足為惜」。

黃瓊慧表示知名作詞人方文山至少還會裝一下，試圖替兩岸降溫，反觀方芳言論「臉皮比黃安還厚」，她更點出方芳令人憤怒的點在於把台灣當成跳板看錢說話，「最後居然還表示沒有人有權利要求她剪掉健保卡」，「其實最該被打兩巴掌的是妳！！！！！」