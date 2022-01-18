美專家：快篩對無症狀患者　準確率只剩50％「要再測第2次」

▲Omicron變異株疫情中，以輕症、無症狀患者居多。而公衛專家表示，家庭快篩試劑對無症狀患者的準確度只剩5成。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新冠疫情在Omicron變異株傳播之下，再次面臨確診率飆高的危機。美國許多公衛專家就表示，儘管快篩試劑方便好用，但對於無症狀者的準確率卻不高，平均可能有50％的結果是「偽陰性」，因此專家建議，最好在做完首次快篩後的24到36小時再進行一次快篩，以免確診者在不知情的狀況下社交群聚。

美國醫療保健非營利組織凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）旗下的凱澤健康新聞（KHN）採訪了多名公衛專家指出，抗原快篩試劑儘管仍然有效，但經常被濫用，恐提供患者「錯誤的信心」。田納西州範德比大學醫學院傳染病學博士沙夫納（William Schaffner）說，有人把快篩結果誤當成「免死金牌」，認為快篩陰性就不必擔心，而事實上，關鍵是「何時該用快篩」與「快篩的準確率」。

華盛頓大學醫學院臨床病理暨檢驗醫學專家馬蒂亞斯（Patrick Mathias）表示，以往的研究顯示，快篩對於「有症狀」患者可以達到7至9成的高準確度，但仍可能發生遺漏。全球公衛倡議組織「Resolve to Save Lives」的顧問沙瑪（Shama Cash-Goldwasser）則說，對於「無症狀」患者快篩平均只剩下50％的準確度能測出感染。

沙夫納博士表示，太早進行快篩，例如曝露於病毒環境的1至2天之內，結果可能不夠準確，同樣地，在參加社交活動的前幾天做篩檢也不能保證聚會當天誰具有傳染性。他建議，在已知接觸病毒後3天開始自我快篩，如果有感覺不舒服，則在症狀出現後幾天開始快篩，而試劑最好「成對使用」，首次檢測後的24到36小時內再做第2次，並連續使用多天以提高準確度。

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