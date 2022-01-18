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北韓重啟「鐵路貿易」！進口民生緊急物資　獲中國外交部證實

▲▼北韓,朝鮮,新義州,中國,丹東,鴨綠江,邊境,中朝友誼大橋（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部證實，中國、北韓之間的鐵路運輸貿易已於近日重新啟動。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）過去因防堵全球新冠疫情，決定全面封鎖邊境，中朝陸上貿易中斷至少1年半，不過有消息人士指出，16日上午有一輛貨運列車從新義州進入中國遼寧省丹東、17日上午返回新義州，同時又有一輛列車從新義州出發，據傳其運載的「緊急物資」為麵粉、醫療物資等。中國外交部證實，兩國的鐵路口岸貨運貿易已重啟。

根據《韓聯社》，熟稔北韓情報的消息人士指出，一輛有13節車廂的貨物列車昨（17）日上午7時（韓國時間上午8時）從丹東車站出發、上午9時經過橫跨鴨綠江的中朝友誼大橋後返回北韓，研判車輛上載運的「緊急物資」是大豆油、麵粉等民生物資與醫療物品。

17日上午8時30分，又有一班同樣約有13節車廂的貨物列車從北韓新義州出發、經過鴨綠江上的中朝友誼大橋後進到遼寧省丹東，不過車廂上被人發現是空的，並無載送任何物品，研判此次北韓在中朝陸上鐵路貿易並非出口方，而是從中國進口必要的民生必需品。亦有消息人士指出，這些北韓從中國透過鐵路進口運輸的貨品，其實是早在2020年1月新冠疫情爆發前所下的訂單。

根據北韓防疫規則，貨物列車必須停留在新義州防疫基地經過防疫、檢驗，短則10天、長則2個月，結束後才會送往平壤。

一名消息人士指出，這些貨品原本是計畫從中國山東省龍口港，透過海上貿易運輸送往北韓的南浦港（平壤的外港），該港口自從新冠疫情後就作為中朝貿易海上運輸的唯一窗口，不過因為南浦港貨物容納狀態已達飽和，當局才會決定改以鐵路（陸路）運輸。

▲▼北韓平安北道新義州市出現一棟興建中的「奇葩」建築，矗立在邊境鴨綠江畔。（圖／CFP）

▲北韓平安北道新義州市出現一棟興建中的「奇葩」建築，矗立在邊境鴨綠江畔。該圖攝於2019年2月。（圖／CFP）

中國外交部發言人趙立堅17日在例行記者會上表示，「經過中朝雙方友好協商，丹東至新義州鐵路口岸貨運已經重啟。受疫情影響，中朝鐵路貨運暫停一段時間，雙方今在確保防疫安全的基礎做好這項工作，助力中朝正常貿易往來。」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，在遼寧省丹東從事貿易業的匿名消息人士在中國官媒《環球時報》表示，估計春節連假（1月31日至2月6日）後便可恢復中朝雙方正常交流往來；不過中國專家並不抱持樂觀的態度，認為中國、北韓皆採取高規格的防疫措施，就算恢復雙方貿易來往，應該也是會採漸進式的開放。

另外，也有其他中國消息人士認為，隨著中國天津市、遼寧省大連市陸續傳出變種病毒Omicron疫情擴散，可能將使北韓保持高度警戒。

►北韓重啟貨運列車！跨鴨綠江從中國載運「緊急物資」　時隔24個月

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