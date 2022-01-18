與病毒共存！雙北推「疫苗護照」　沈富雄：太遲了、不管用了

▲台北通疫苗護照。（圖／北市府提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

國內疫情持續延燒，對於如何面對疫情生活專家各有意見。對此，具醫學背景的前立委沈富雄今（18）日分析國內7個矛盾的怪現象，而雙北要發「疫苗護照」他則認為「太遲了，不管用」。

沈富雄指出，台灣正走在清零Omicron的十字路口上。陳時中偶而會漏口風說，我們要與Omicron共存，陳建仁更斬釘截鐵說要「共存」，但官方（中央、地方都一樣）的做法無疑仍在清零，因此，就出現不少明顯矛盾的怪現象。

沈富雄舉例如下，並加以評分：

(ＯＯＯＯＯ朝正確方向的修正，ＸＸＸＸＸ最好笑的迷途羔羊。)

1. ＯＯＯＯ 採陽輕症者送專責防疫旅館，而不是醫院。

2. ＯＯＯ 入境檢疫考慮由14天減為5天。

3. ＯＯ 陳時中拒絕「升為三級」及「取消餐廳內用」，定力比以前進步。

4. ＸＸＸＸＸ 北市警員一人身體不適，採陰，結果北市警局560人即日起異地分流辦公。

5. ＸＸＸＸＸ 雙北要發「疫苗護照」，太遲了，不管用了！南加州的數據證明打兩針和完全不打的人得Omicron的機會幾乎相等。

6. ＸＸＸ 羅一鈞說確診者多屬輕症，六成僅喉嚨不適，甚至只有喉嚨癢，難以分辨。我說：為什麼要分辨？庸人自擾。

7. ＸＸＸ 林氏璧說：Omicron的潛伏期僅3天，而感染後1天即會傳人，所以疫調困難。我說：這是杞人憂天的職業病，上天已經搭配一個症狀無關緊要的變異株，你疫調漏了，也無關大旨。