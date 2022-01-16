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犯保協會南投分會邀馨生人家庭提前圍爐　贈紫南宮錢母祝虎年安順

▲犯保協會南投分會舉辦「暖馨年菜辭舊歲」發表暨「牛奔虎躍鴻運照」春節關懷活動（下同）。（圖／民眾提供）

▲犯保協會南投分會舉辦「暖馨年菜辭舊歲」發表暨「牛奔虎躍鴻運照」春節關懷活動（下同）。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆新年將至，犯罪被害人保護協會台灣南投分會於春節前辦理「暖馨年菜辭舊歲」發表暨「牛奔虎躍鴻運照」春節關懷活動，為馨生人家庭舉辦圍爐聚餐，並準備豐盛的年菜禮盒，同時發放竹山紫南宮錢母，希望馨生人能夠吃上熱騰騰的佳餚、過個好年。

犯保協會南投分會這次年前活動結合南投地檢署、役政署、南投縣私立林進財社會福利慈善事業基金會、Feeling18巧克力工房、日光畫室、竹山紫南宮、寶田股份有限公司、埔里金都餐廳、臺灣省甘霖功德會等單位，於15日在埔里鎮金都餐廳辦理。

▲犯保協會南投分會舉辦「暖馨年菜辭舊歲」發表暨「牛奔虎躍鴻運照」春節關懷活動。（圖／民眾提供）

▲犯保協會南投分會舉辦「暖馨年菜辭舊歲」發表暨「牛奔虎躍鴻運照」春節關懷活動。（圖／民眾提供）

活動現場由分會偕馨生人製作年菜後發表，也安排役政署公益大使團表演魔術、砌磚及雙重奏演出，顧問鄭家珍、李維德吹奏薩克斯風等樂器表演，還有豐富的摸彩活動，更由分會主委吳明賢結合竹山紫南宮發放虎年錢母，除了讓馨生人能夠同樂、感受熱鬧氛圍，也讓他們獲得社會的溫情關心及上天的庇佑。

分會指出，過去2年馨生人經歷疫情影響和人生劇變的衝擊，本活動為鼓勵及祝福馨生人在新的一年能夠平順安穩，期許馨生人家庭能夠在虎年不畏困難和挑戰，帶著分會的祝福及陪伴，勇敢地走下去。

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