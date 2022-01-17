東京日增4200例疫情擴大！　「未滿10歲確診」激增占300人

▲東京疫情再起。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京17日專電

日本東京都COVID-19疫情急遽擴大，小學生在內的10歲以下的確診病例急增。東京都呼籲各級學校，如果校園發生群聚感染的情況，採取停課等措施，將是不可避免的。

日本產經新聞報導，東京都昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例4172例，其中294例未滿10歲。在Omicron病毒變異株疫情急速擴大，確診者原本以20至40多歲者居多，但現在藉由職場、聚餐等，病毒被帶入家庭內，可能藉由無症狀的學童傳染，疫情擴大至學校或幼稚園等。

東京都表示，都內去年12月24日首度發現Omicron病毒變異株，20至40多歲的新增確診者人數從去年12月底開始急速增加，但10歲以下的確診者增加的情況是在1月4日以後變得很明顯。

從單日新增確診病例數字來看，10歲以下的新增確診者去年12月單日有時0例，頂多6例，但是1月4日有8例、5日有14例、12日暴增至107例。東京都的防疫相關幹部推測，可能是過年期間，父母在家中將病毒傳染給孩童。

東京都13日防疫監測會議的報告顯示，查出的傳染途徑當中，以家庭內傳染居最多。去年12月28日至今年1月3日占56.8%、4日至10日占49.4%。

因為Omicron病毒變異株的傳染病症很多是無症狀或輕症，東京都政府職員很憂心學童可能在未察覺的情況下將病毒帶入校園，造成校園疫情擴大。

東京都在7日的防疫小組會議上決定，要求餐飲店配合防疫，加強人數的限制，也要求學校要徹底做好防疫措施並觀察學童健康，教育旅行等的活動視疫情做調整，決定延期或取消。東京都教育委員會已通知東京都內的各級學校、區市町村做好防疫工作。

因10歲以下的孩童並非接種疫苗的對象，專家較難預測疫情擴大的速度及發病的症狀等。日本國立國際醫療研究中心國際感染症中心主管大曲貴夫敦促托兒所、幼稚園、學校務必要徹底做好防疫。