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日網友靠「數學」推出海嘯抵達時間　精準預估網朝拜

東加海底火山噴發後。（圖／路透）

▲東加海底火山噴發，海嘯迅速撲向全太平洋。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

東加王國附近的海底火山爆發後海嘯已擴散至全太平洋，日本也受到影響，一名網友在爆發當天用數學算式算出海嘯抵達日本的時間，結果事實證明竟然和日本氣象廳發布的資訊非常相近，引起網友討論。

東加王國海底火山於14日、15日連續噴發，兩波海嘯已經重創東加，第一波海嘯也抵達日本、美國、智利和澳洲等環太平洋地區國家，而15日當天晚間11點54分，一名日本網友在推特公布自己的數學算式，表示根據他的演算，預估海嘯抵達日本時間是在16日凌晨0點16分左右。

▲▼日網友「2排數學算式」推出海嘯抵達時間　精準預估網朝拜。（圖／翻攝推特）

▲原PO公布數學算式。（圖／翻攝推特）

日本氣象廳隨後也發布海嘯警報，和原PO發文時間僅差6分鐘，之後海嘯實際是在15日晚間11點55分就已抵達鹿兒島，並在16日凌晨1點23分抵達和歌山，海嘯抵達時間、氣象局警報以及原PO的計算時間誤差都不大，不難的算式竟然能得出和國家級機構相去不遠的答案，瞬間在網路上引起轟動。

原PO也在留言處分享自己是根據哪些數值做出計算，包括重力加速度「9.8 (m/s^2)」、太平洋平均水深4000公尺、東加與日本距離8000公里等，加上海底火山噴發時間來計算。不過原PO也表示他的計算方式實際上有問題，因為根據氣象廳公告，計算是和海底火山噴發造成的「潮位波動」有關，似乎和一般海嘯產生機制不同，「我想說的是，我對這種未知的情況還是感到非常興奮！」

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