老公Tinder約砲「和辣妹啪到懷孕」　人妻竟嗨翻：不生太可惜

▲貝提芙允許老公約砲、交女友，並且與這些女孩們感情很好。（圖／翻攝Tiktok@cliquebaittvplayhouse、Instagram@cliquebaittvofficial）



記者吳美依／綜合報導

外國女網友貝提芙（Clique Baittv）和丈夫在一起已經超過12年，維持感情熱度的方式，就是讓男方擁有多名女友。她透露，老公仍在使用交友軟體Tinder，以便「認識更多女人」，甚至已經讓其中一位女友懷孕。但是，她非但不在意，還非常開心，因為先生「太可愛了，沒生孩子太可惜。」

貝提芙在TikTok上擁有超過56萬粉絲，她時常分享感情生活，也頻繁邀請老公的女友入鏡。夫妻倆都認為，「開放式性關係」讓2人感情更好，生活充滿樂趣。

▲貝提芙認為，這是她與老公感情維持超過12年的原因。（圖／翻攝Instagram@cliquebaittvofficial）



儘管如此，網友們的反應卻非常兩極，有些人非常支持，另一些人無法苟同，「因為妳，我和女友才能如此開放，並且經營一段成功的關係。我很感謝妳拍攝的影片。」、「我永遠不會跟別人分享自己的男人，他（男友）甚至不准交異性朋友。」

一名網友表示同情，「我希望妳有天能夠找到真愛，並且好好體驗一下。因為如果妳能滿足所有需求，對方就不會再需要別人了。」也有人自我嘲諷，「天啊，我連一個伴都找不到！」

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