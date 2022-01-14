她掏驗孕棒報喜　兄弟一把塞嘴裡！當電子煙狂吸「表情1秒崩壞」

▲ 迪亞哥以為驗孕棒是電子煙。（圖／翻攝自TikTok／@jasmineealanizz1）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州一名女子發現自己懷孕，趕緊將這個喜訊和手足分享，將驗孕棒交到兄弟手中，沒想到他竟一把將驗孕棒放進口中狂吸，令她當場傻眼。原來他以為這名女子送電子煙給他當禮物，一吸發現味道不對，十分崩潰。

《每日郵報》報導，德州來自休士頓的阿拉尼茲（Jasmine Alaniz）日前想將自己懷孕的好消息告訴二名兄弟迪亞哥（Diego）及萊奧馬爾（Leomar Rodriguez），要求他們閉上眼睛、伸出雙手，接著將出現二條線的驗孕棒放到二人手上，迪亞哥的反應卻令她震驚。

迪亞哥感覺手上有長條狀物體，馬上開口問道，「這是電子煙嗎？」接著興奮扯掉驗孕把的蓋子，一把將阿拉尼茲用來驗尿的一端放入口中，試圖吸氣。

阿拉尼茲見狀嚇得叫出聲來，要迪亞哥趕緊停止，但為時已晚。當迪亞哥意識到手中的物體不是電子煙時，驗孕棒早已在他嘴裡，聞到一股尿味時表情馬上崩壞，趕緊將驗孕棒丟掉地上，開始乾咳。

這段影片迅速爆紅，至今累計近1600萬次觀看，網友紛紛留言表示，「據說他從此以後再也沒吸過電子煙」、「如何一招讓弟弟受到精神創傷」、「我都嚇到倒抽一口氣了」、「他臉也太茫了吧」。

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