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TikTok網紅超賺！　17歲嫩妹「年收破4億」輕鬆狠甩麥當勞CEO

▲▼TikTok網紅查莉（Charli D`Amelio）和姐姐迪西（Dixie D`Amelio）。（圖／路透、臉書）

▲TikTok網紅查莉和姐姐迪西年收合計超過7億。（圖／路透、臉書）

記者張方瑀／綜合報導

全球熱門的手機短影音平台TikTok（抖音）正創造出更多千萬富翁，例如年僅17歲的查莉（Charli D'Amelio）去年收入高達1750萬美元，已超過許多世界頂尖企業的CEO。而2021年收入最高的前7位TikTok網紅，合計總收入高達5550萬美元，比前一年增加200％。

@dameliosonhulu today's assignment: give someone a big hug, just because! #thedamelioshow ♬ original sound - The D’Amelio Show on Hulu

根據《華爾街日報》報導，《富比世》（Forbes）統計2021年收入最高抖音網紅是年僅17歲的查莉，她的TikTok帳號追蹤數多達1.3億，去年收入高達1750萬美元（約台幣4.8億元），而她的姐姐迪西（Dixie D'Amelio）同樣創立了個人服飾品牌，追蹤數雖然不到妹妹的一半，但仍以1000萬美元收入（約台幣2.76億元）奪得下第二。

@charlidamelio dc @chuckygonwild @nickanthonyy ♬ masquerade x mtr - jovynn

MyLogIQ的數據顯示，標普500指數的企業執行長薪資中位數約在1340萬美元，這代表者查莉的收入大於許多上市企業CEO，例如星巴克執行長強森（Kevin Johnson，年薪約1470萬美元）、達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯坦恩（Ed Bastian，年薪約1310萬美元）和麥當勞執行長凱普辛斯基（Chris Kempczinski，年薪約1080萬美元）。

隨著TikTok快速成長，2021年收入最高的前7位TikTok網紅，合計總收入高達5550萬美元，比約前一年增加200％。社群行銷公司Captiv8執行長蘇布拉馬尼亞姆（Krishna Subramaniam）指出，這些網紅是真的在建立一個商業帝國，透過個人品牌、公司，讓收入來源更加多樣化，「我們只會看到這些數字越來越多。」

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