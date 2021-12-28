人妻太寂寞「苦求老公納妾」　他嗨翻連娶3個！二房還是正宮閨蜜

▲馬來西亞人妻要求納妾，老公連娶三個。（圖／翻攝TikTok@tgshamimi）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞吉蘭丹州（Kelantan）一家人非常特別，31歲人妻咪咪表示，由於丈夫瓦里經常出差，總讓自己獨守空閨，她實在耐不住寂寞，因此主動要求老公納妾作伴。先生聽了也非常開心，連續迎娶3名美麗女子為妾，其中第二房太太還是元配的好閨蜜。

▲瓦里的4名妻妾感情非常好。（圖／翻攝TikTok@tgshamimi）



《星洲日報》等外媒報導，瓦里與咪咪於2014年結婚，並且育有2個孩子，但因擔任承包商，必須經常在外奔波。他之後又娶了26歲的莉娜、25歲的安妮以及25歲的蒂哈，第四任妻子在本月21日完婚，事前也獲得三名妻妾同意，不過妻妾們各自經營小生意，沒有住在同一個屋簷下。

咪咪表示，她很想要交個朋友，所以才會要求老公再娶。她說，必須把小妾們全都當成好姊妹，在日常生活中互相尊重禮讓，才能感受到甜蜜之處，「很少男人會放過這種機會，當然也會有附加條件，但我不便透露。他說要再娶時，我沒有意見也不介意，因為我已經事先同意了。前提是，他必須有能力，並且公平對待每個妻妾。」

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