母女3人「共享老公」每晚輪流睡！尪抱媽媽扭臀磨蹭　她掌鏡嗨翻

▲瑪迪（黑髮女）宣稱，她的丈夫（右圖男）與她的媽媽（金髮女）都是「換妻」愛好者。（圖／翻攝TikTok@madibrooks567）

記者吳美依／綜合報導

美國網友瑪迪（Madi Brooks）表示，她取悅丈夫的方式，就是讓自己與母親、妹妹「共事一夫」，每晚輪流與老公上床，4人的感情還因此更好了。她開心拍攝影片講述這段「開放式關係」時，老公也忙著從後方激情「熊抱」丈母娘，2人緊貼彼此，下半身不斷扭動磨蹭。

瑪迪表示，母女倆都是「換妻」愛好者，如果自己「性致缺缺」，就可以直接讓老公和母親上床，「對，我就是那種妻子。我讓老公每周和她（媽媽）睡好幾次」。在另一部影片中，她還說道，「你們知道我如何讓我的男人開心嗎？讓我的妹妹和老公一起玩」。

瑪迪拍攝的一系列影片在TikTok瘋傳，累計超過700萬次觀看，但大多數網友都覺得非常奇怪、無法理解，紛紛留言，「我今年太常玩TikTok了，我不想用了」、「這到底是怎麼開始的？」、「好吧，這是妳自己的人生」。

此前，TikTok用戶milliesellers411也透露，她取悅丈夫的方式，就是讓老公與母親上床，影片流出後，大大震驚社群媒體。許多網友表示，「我到底看了什麼」、「希望他們3人只是在開玩笑」。

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