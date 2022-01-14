PO網尋「胸肌男神」結果超心碎！她水中緊貼猛男爆紅　慘釣出正宮

▲ 芮妮上傳影片尋人，結果找到他老婆。（圖／翻攝自TikTok／@micarenee）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子日前到邁阿密的海邊度假，遇到一名男子前來搭訕，頓時心花怒放，對方也大方留下聯絡方式，但她當時喝得爛醉，忘記存進手機，只好將影片放上網路，藉助網友的力量尋人，沒想到最後卻得知令她心碎的事實。

《太陽報》報導，女網友芮妮（Mica Renee）日前在TikTok分享這段畫面，只見她和一名擁有壯碩胸肌的男子在水中手牽著手，開心聊天，一度雙手十指緊扣，男子還伸手環抱緊貼，而芮妮全程對著男子露出癡迷的笑容。

芮妮說明，「當時我朋友正在幫我拍照，他突然走過來，對我自我介紹。我朋友覺得他很大膽，所以繼續拍下來。我們上岸後他確實給我他的號碼，但我喝醉了，我以為有存起來，結果沒有。」她只知道對方似乎來自底特律，希望廣大網友幫她神出這名男子，「就靠你們了！希望他沒有結婚。」

這段8秒影片在TikTok迅速爆紅，短短2天累計250萬次觀看，但芮妮萬萬沒想到，還沒找到這名男子，卻先找到他老婆。她在新一段影片中說明，男子的妻子意外看到這段影片後聯絡上她，她才得知男子已婚。

芮妮馬上向他老婆道歉，並承諾不會聯絡男子，他老婆則回答，「這不是妳的錯。他不介意，所以請相信我也不介意。但還是謝謝妳把影片PO上來，虧心事做多了總是會浮出水面。」她也請求芮妮不要刪除影片，讓男子百口莫辯。

芮妮在影片最後強調，「我想說的是，女士們，別相信童話故事。」許多網友為這段浪漫故事的驚人轉折感到震驚，紛紛留言表示，「太令人失望了，為妳和他的妻子感到遺憾」、「向這位妻子致敬，因為她沒有責備妳，錯在她老公」、「很高興妳們都如此成熟」。

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