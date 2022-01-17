桃園社區採檢站累計採檢2.8萬人　再增大園市民活動中心站

▲鄭文燦市長表示，社區採檢站對於建立社區防護網十分重要，市府將持續開設。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦17日於防疫專案會議表示，Omicron病毒傳播速度非常快，個案從被感染、產生症狀到具有傳播力，時間不超過3天，社區採檢站對於建立社區防護網十分重要，因此市府將持續開設，今日另增設「大園市民活動中心採檢站」，目前全市共有10處臨時採檢站提供服務，民眾如曾與確診者足跡重疊或有其他必要性，皆可前往採檢。



鄭文燦說，自1月12日至1月16日，桃園居家隔離人數為949人，後送集中檢疫所為1,405人，共計2,354人。臨時社區採檢站昨（16）日採檢數為4,672人，自1月4日至16日共計採檢28,453人，其中2位陽性確診者為自主採檢、27位陽性確診者為匡列採檢。

在學校防疫方面，昨（16）日共有7所學校包括中壢國中、中壢家商、武陵高中、中興國中、治平高中、中原大學及啟英高中，採取預防性停課，昨日晚間確認中壢國中、中壢家商、武陵高中、中興國中等4校採檢結果均為陰性，然因採檢於深夜完成，今日仍維持停課，明（18）日起恢復上課。其餘治平高中、中原大學及啟英高中等3校，將於今（17）日完成採檢。另外，內壢國小、美奇幼兒園及佳音英語元生分校因新增學生確診個案，3校停課14天，並配合進行後續匡列採檢及消毒作業。