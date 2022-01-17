超前部署！高雄佈建3旅館200間隔離房　安置輕症、無症狀者

▲高雄市佈建200房隔離旅館，未來輕症、無症狀者將直送隔離。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

本土疫情再起，施打兩劑疫苗出現突破性感染機率仍高。高雄市超前部屬，準備3家共200間「居家隔離專責防疫旅館」，未來輕症或無症狀者將直接送往隔離旅館，能大量減輕醫院醫療量能。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市長陳其邁17日出席凹仔底鳥巢遊戲場開幕，受訪時坦言，「Omicron傳染力非常強，而且潛伏期短，在防疫上確實是很困難的工作」，Omicron已逐漸朝向社區化及流感化，換句話說，輕症的人比例很高，過年馬上到，南北移動會增加很多，對防疫來講是很大的挑戰。

▲高雄市長陳其邁呼籲，過去施打AZ的長輩盡速施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，根據英國研究，AZ打兩劑在三個月之後，中和抗體的效價會往下，國內70歲以上打AZ的長輩比較多，70歲以下大概都是打莫德納，市府希望能多設一些大型接種站，來讓打AZ的長輩趕快施打疫苗，市府也提供有500元禮券，長輩要趕快來打。

陳其邁也提到，在防疫旅館部分，市府準備了3家200間的「居家隔離專責防疫旅館」，這幾天衛生局與醫療院所在佈建隔離旅館的設施與人員配置，現在輕症或無症狀會直接到隔離旅館來，這樣可以大量減輕醫院的醫療量能來做處理，所以現在高市府超前部署在做隔離旅館的佈建，飯店都找好了，現在是醫院人力還有整個醫療量能的資源現正在規劃。

▲無症狀、輕症者將直送隔離旅館。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁強調，過年期間的疫情，現在難以預估，萬一北部社區傳播再南北移動，病房數就會增加很多，以現在高雄的醫療量能，負壓隔離病房與應變醫院的病房數都夠，所以現在還是優先送到醫院，但高市府還是要超前部署，先把萬一有所不足時，就可以把確診個案裡的輕症與無症狀移到隔離的旅館。